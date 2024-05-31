Минобороны КНР указало на двойные стандарты США в подходе к украинскому кризису

Официальный представитель ведомства У Цянь отметил, что Соединенные Штаты выдвигают необоснованные обвинения в адрес нормальной торгово-экономической деятельности между Китаем и Россией

ПЕКИН, 30 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты, предоставляющие военную помощь Киеву, используют двойные стандарты в вопросе украинского кризиса, утверждая, что Пекин якобы помогает оборонно-промышленному комплексу РФ. Об этом в четверг на брифинге заявил официальный представитель Минобороны КНР У Цянь.

"США, с одной стороны, оказывают Украине беспрецедентную военную помощь, а с другой - выдвигают необоснованные обвинения в адрес нормальной торгово-экономической деятельности между Китаем и Россией, - отметил У Цянь. - Это классический пример двойных стандартов, это в высшей степени лицемерно и безответственно".

У Цянь указал, что Пекин выступает против перекладывания Соединенными Штатами вины в конфликте на КНР. Он напомнил, что Китай всегда был привержен содействию мирным переговорам и политическому урегулированию.

"Мы не будем намеренно затягивать войну и получать от нее огромную прибыль, как это делают Соединенные Штаты", - сказал У Цянь. Он добавил, что Китай придерживается ответственной позиции в экспорте военной продукции и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения.

26 апреля Блинкен признал, что Китай не осуществляет поставок оружия и военной техники в РФ. При этом, согласно его версии, КНР стала "поставщиком номер один критически важных компонентов" для российского ОПК. Как заявил ТАСС пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй, США "распространяют дезинформацию о том, что "Китай оказывает военную поддержку России". По его словам, Пекин "никогда не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта" на Украине, а экономическое и торговое сотрудничество между КНР и РФ "не направлено против какой-либо третьей стороны".