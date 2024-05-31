Войти
ТАСС

Минобороны КНР указало на двойные стандарты США в подходе к украинскому кризису

278
0
+1
У Цянь
Представитель Минобороны КНР У Цянь.
Источник изображения: regnum.ru

Официальный представитель ведомства У Цянь отметил, что Соединенные Штаты выдвигают необоснованные обвинения в адрес нормальной торгово-экономической деятельности между Китаем и Россией

ПЕКИН, 30 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты, предоставляющие военную помощь Киеву, используют двойные стандарты в вопросе украинского кризиса, утверждая, что Пекин якобы помогает оборонно-промышленному комплексу РФ. Об этом в четверг на брифинге заявил официальный представитель Минобороны КНР У Цянь.

"США, с одной стороны, оказывают Украине беспрецедентную военную помощь, а с другой - выдвигают необоснованные обвинения в адрес нормальной торгово-экономической деятельности между Китаем и Россией, - отметил У Цянь. - Это классический пример двойных стандартов, это в высшей степени лицемерно и безответственно".

У Цянь указал, что Пекин выступает против перекладывания Соединенными Штатами вины в конфликте на КНР. Он напомнил, что Китай всегда был привержен содействию мирным переговорам и политическому урегулированию.

"Мы не будем намеренно затягивать войну и получать от нее огромную прибыль, как это делают Соединенные Штаты", - сказал У Цянь. Он добавил, что Китай придерживается ответственной позиции в экспорте военной продукции и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения.

26 апреля Блинкен признал, что Китай не осуществляет поставок оружия и военной техники в РФ. При этом, согласно его версии, КНР стала "поставщиком номер один критически важных компонентов" для российского ОПК. Как заявил ТАСС пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй, США "распространяют дезинформацию о том, что "Китай оказывает военную поддержку России". По его словам, Пекин "никогда не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта" на Украине, а экономическое и торговое сотрудничество между КНР и РФ "не направлено против какой-либо третьей стороны". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Украина
Похожие новости
09.11.2006
Бюджет Роскосмоса в 2006 году составит около 1 млрд долларов - Перминов
02.11.2006
"БОИНГ" И "АЭРБАС": ПОРА ПОДВИНУТЬСЯ?
31.10.2006
«Оружие должно быть «умным»
18.10.2006
Большая противоракетная игра
05.10.2006
Космическая оборона России возрождается
14.09.2006
Как поддержать корабелов?
29.08.2006
Китай укрепляет сотрудничество с Россией в области космической техники
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.05 03:33
  • 1
В одном строю с бронемашинами: китайская армия показала новые кадры применения «собак»-роботов на учениях
  • 31.05 03:24
  • 1
Сунак заявил, что ВСУ сами решают, по каким целям наносить удары британским оружием
  • 31.05 03:24
  • 1655
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 31.05 03:05
  • 1
Эксперт считает, что НАТО пытается вскрыть местоположение систем ПВО РФ
  • 31.05 03:01
  • 4
Из-за российских успехов Белый дом пересматривает часть красных линий (The Washington Post, США)
  • 31.05 02:49
  • 1
«Будет сопровождать истребитель KAAN»: Турция создаёт сверхзвуковую версию ударного беспилотника ANKA-3
  • 31.05 00:35
  • 6
О Гос. программах вооружений при Путине.
  • 30.05 22:12
  • 0
Об опричнине
  • 30.05 15:42
  • 24
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 30.05 14:32
  • 1
«Российское мастерство и изобретательность»: пушку от БМП-1 переделали в буксируемое орудие
  • 30.05 09:30
  • 8
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 29.05 15:16
  • 0
Силы быстрого реагирования НАТО – готовность номер один
  • 29.05 15:00
  • 11
РЛС "Воронеж" накроет всех
  • 29.05 14:56
  • 1
Владимир Кулишов: пограничники усовершенствовали службу в нынешних условиях
  • 29.05 10:15
  • 1
Французский журналист о ситуации на Украине: боевой дух войск крайне низкий (Le Monde, Франция)