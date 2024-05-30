Кирби заявил, что США по-прежнему не разрешают ВСУ применять свое оружие для ударов по РФ

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома отметил, что нет никаких изменений, о которых он мог бы объявить

ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. США не меняли свою позицию относительно недопустимости применения американских вооружений для нанесения Украиной ударов по территории России. Об этом заявил на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Нет никаких изменений, о которых я могу бы объявить", - подчеркнул Кирби, отвечая на соответствующий вопрос. "Мы не поощряем и не способствуем нанесению ударов по российской территории с применением американского оружия", - заявил он. По словам представителя Белого дома, "к настоящему моменту каких-либо изменений в позиции [США] не было". При этом он отметил, что формат оказания Соединенными Штатами военной помощи Украине "менялся по мере появления изменений на поле боя".

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью британскому журналу The Economist предложил союзникам по альянсу вновь рассмотреть вопрос о том, должна ли Украина иметь возможность наносить удары с помощью западного вооружения по военным объектам, расположенным на признанной на международном уровне территории РФ. При этом на сессии Парламентской ассамблеи НАТО генсек организации заявил, что войск государств организации не должно быть на земле или в небе Украины, иначе удержать альянс вне конфликта будет очень сложно.

Среди стран Запада, поставляющих оружие Украине, нет единства мнений по поводу ограничений на его использование. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявлял, что США не оказывают помощь Киеву в применении американских вооружений за пределами Украины. Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно отмечал, что исключает поставку Киеву крылатых ракет Taurus, так как Берлин не сможет сохранить контроль над управлением целями без отправки на Украину немецких военнослужащих, что, по его словам, является чертой, которую он не хочет переступать. В то же время, как сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники, госсекретарь США Энтони Блинкен после недавнего визита в Киев намерен предложить президенту Джо Байдену снять запрет на нанесение Украиной ударов американскими вооружениями по российской территории.

Президент РФ Владимир Путин 28 мая заявил, что представители стран НАТО, говоря об ударах по России, должны "отдавать себе отчет, с чем они играют". По его словам, Россия внимательно следит за дискуссией по этому вопросу. В случае применения дальнобойного оружия Вооруженными силами Украины Москве вновь придется принимать решение о санитарной зоне, заявил Путин.