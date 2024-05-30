Политолог Орсини: Россия имеет право наносить удары по территории НАТО

Россия может наносить удары по "украинскому тылу на польской территории", пишет Il Fatto Quotidiano. Автор уверен: Москва автоматически получает такое право после обращения Столтенберга к странам НАТО, в котором он призвал их разрешить Киеву обстреливать российские регионы.

Алессандро Орсини

Я хотел бы представить доказательства того, что Йенс Столтенберг не годится на должность генерального секретаря НАТО. Если Зеленский имеет право наносить удары по тылу на российской территории, как предлагает Столтенберг, то Путин будет иметь право наносить удары по украинскому тылу на польской территории. Оружие, которое русские используют против Украины, поступает из России — так же, как и оружие, которое украинцы используют против русских, поступает из соседних стран НАТО. С начала конфликта ни один итальянский пронатовский комментатор не задавался подобным вопросом: "Если Украина сделает это в отношении России, то что Россия сделает с Украиной?". Я говорил: если НАТО попытается присоединить Украину — Россия ответит вводом войск; если Украина ударит по Белгороду из Харькова — Путин ответит прорывом украинского фронта в этом районе; если Украина выпустит одну натовскую пулю против России — Россия выпустит десять пуль против Украины; если ЕС откажется от российского газа — Германия впадет в рецессию; если Украина поведет контрнаступление — Россия тоже поведет контрнаступление. Эти прогнозы оказались верными, потому что они следуют очень простой методологии: задавать себе вопрос о предполагаемых последствиях действий, оценив баланс сил между конфликтующими сторонами. Ни Марио Драги, которого прочат на место председателя Еврокомиссии, ни премьер-министр Джорджа Мелони, ни министр обороны Гвидо Крозетто, ни министр иностранных дел Антонио Таяни, ни "канувший в Лету" демократ Энрико Летта никогда не задавались вопросом о последствиях стратегии, основанной на отмене дипломатии и отправке все более тяжелого вооружения. Последствия были предсказуемы. И я, по сути, я их предвидел: разрушение и расчленение Украины.

В последнем выпуске политического ток-шоу "Согласия и разногласия" (один из ведущих — Марко Травальо (Marco Travaglio), директор il Fatto Quotidiano) гость программы, Паоло Мьели (Paolo Mieli), язвительно спросил приглашенную на передачу Бьянку Берлингуэр (Bianca Berlinguer), какую выгоду получит Украина, если закончит военные действия сейчас. Ответ такой: если НАТО не остановит конфликт немедленно, Украина серьезно рискует потерять Харьков, Сумы и Одессу.

К сожалению, отзвуки русофобии мы слышим из новостей о Грузии. Закон, который обсуждает грузинский парламент, ошибочно называют "российским законом". Однако на деле он затрагивает российские интересы точно так же, как и западные. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе боится, что его страна превратится в новую Украину. НАТО давно хочет, чтобы Тбилиси стал членом альянса. Это стало одной из причин Пятидневной войны в Грузии в 2008 году. Сегодня с небывалой силой на территории Грузии развернулось соперничество между Россией и НАТО. С помощью этого закона премьер-министр Грузии хочет получить контроль над попытками иностранных правительств вмешиваться во внутреннюю политику Тбилиси, направляя миллионы на финансирование СМИ и неправительственных организаций. НАТО, которая провела военные учения в Грузии сразу после начала российско-украинского конфликта (14-25 марта 2022 года), стремится "купить" грузинских политиков и специалистов по международной политике, как она "покупает" итальянских.

НАТО и ЕС — это теперь одно и то же. Они хотят ввергнуть Грузию в хаос, если Тбилиси откажется подчиниться игу Североатлантического альянса. Кроме того, неправда, что все грузины выступают на стороне НАТО и против России. Так же лгали и об украинцах. НАТО делает все, чтобы дестабилизировать обстановку в Грузии — которой, напротив, нужно помочь снять напряженность. Мирная инициатива строится на основе знаний и размышлений о последствиях действий. Грузия — это спорная территория между двумя воюющими армиями; Тбилиси должен защищать свою национальную безопасность. Удар по Грузии европейскими санкциями с целью разжигания протестов стал бы посягательством на ее суверенитет.