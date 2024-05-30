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Военное обозрение

Начальник штаба ВС Ирана и глава МВД Ирака согласовали вопросы в сфере стратегического партнерства и безопасности

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Источник изображения: topwar.ru

Начальник штаба ВС Ирана генерал-майор Мохаммад Хоссейн Бакери на встрече с главой МВД Ирака Ирака Абдулом Амиром аш-Шаммари, состоявшейся сегодня в Тегеране, подчеркнул важность совместных действий против террористических и сепаратистских группировок в иракском регионе Курдистан, пишет издание Tasnim News.

Он отметил, что соглашение между Тегераном и Багдадом, которое предполагает разоружение террористов, базирующихся в Иракском Курдистане, и их переселение в лагеря, находящиеся под контролем, должно быть выполнено в полном объеме.

В материале говорится, что, делая акцент на сотрудничестве между иранской и иракской пограничными службами, Бакери заявил, что жесткие меры против незаконного оборота наркотиков и оружия обеспечат безопасность общей границы и помогут развивать двусторонние торговые отношения.

Напоследок начальник штаба ВС Ирана отметил, что расширение отношений с Багдадом является стратегическим для Тегерана, заверив, что гибель президента Исламской Республики Эбрахима Раиси в недавней катастрофе никоим образом не повлияет на растущие связи между двумя соседями.

В свою очередь, аш-Шаммари заявил, что усилия Министерства внутренних дел Ирака привели к повышению безопасности по всей стране. Он также выразил готовность Багдада сотрудничать с Тегераном в различных областях, включая обмен военным опытом.

Кроме того, в статье указано, что на вышеупомянутой встрече дополнительно обсуждались планы по обеспечению безопасности паломников во время сезона Арбаин в этом году.

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Страны
Ирак
Иран
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