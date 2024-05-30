Швеция передаст Украине самолёты ДРЛО и управления Saab 340 AEW&C

Министерство обороны Швеции 29 мая 2024 года объявило о предоставлении Украине нового, 16-го по счету пакета военной помощи, который станет самым крупным пакетом шведской военнной помощи с момента начала российской специальной военной операции на Украине. Общая стоимость этого пакета обозначена в 13,3 млрд шведских крон (1,25 млрд долл, или 1,16 млрд евро). Общая сумма шведской военной помощи Украине с начала СВО достигла таким образом объема 43,5 млрд шведских крон (4,1 млрд долл). Центральной частью нового пакета помощи заявлена планируемая передача Украине из состава вооруженных сил Швеции самолетов ДРЛО и управления Saab 340 AEW&C (S 100D Argus) с радиолокационным комплексом ASC 890.

Cамолёты ДРЛО и управления Saab 340 AEW&C (S 100D Argus) с радиолокационным комплексом ASC 890 ВВС Швеции (с) вооруженные силы Швеции

ВВС Швеции сейчас имеют два самолета Saab 340 AEW&C в исполнении с радиолокационным комплексом ASC 890 (S 100D). В пресс-релизе министерства обороны Швеции прямо не указывается количество передаваемых Украине Украине самолетов (в шведском и английском языках слово "самолет" не имеет множественных форм), однако, по логике, будут переданы оба самолета, что подтверждается и сообщениями ряда шведских неофициальных ресурсов, а также агентством Bloomberg.

Шесть самолетов ДРЛО и управления Saab 340 AEW&C с радиолокационным комплексом Ericsson (Saab) FSR 890 (PS-390) Erieye были поставлены ВВС Швеции в 1990-е годы, получив шведское военное обозначение S 100B Argus. В 2000-е годы два самолета прошли двухэтапную модернизацию, сперва в связи с передачей в аренду ВВС Греции, а затем после их возвращения ВВС Швеции (возвращены в строй в 2010 году). В результате обозначение их радиолокационного комплекса было изменено на ASR 890, а обозначение самолета - на S 100D. В ходе модернизации комплекс получил системы по стандартам НАТО, включая аппаратуру передачи данных Link 11 и Link 16, защищенной голосовой радиосвязи и госопознавания. Из четырех немодернизированных самолетов S 100B два были проданы в 2006 году ОАЭ и еще два - в 2011 году Таиланду. Два возвращенных группе Saab AB Эмиратами в декабре 2020 года самолета S 100B были в 2023 году перепроданы Польше.

ВВС Швеции для замены двух остающихся в строю самолетов S 100D в июне 2022 года выдали группe Saab контракт на поставку двух новых самолетов ДРЛО и управления Global Eye (военное обозначение S 106) на базе самолета Bombardier Global 6000 с новым радиолокационным комплексом Erieye ER, с поставкой в 2027 году. и с опционом еще на два самолета. Теперь в связи с решением передать оба самолета S 100D Украине в пресс-релизе министерства обороны Швеции сказано, что "эта передача повлечет за собой временное снижение обороноспособности Швеции, и это будет решено за счет приобретения еще одного самолета типа S 106 Global Eye, а также ускорения уже размещенного заказа на два новых Global Eye". Таким образом, Швеция решила перевести из опциона в твердый контракт еще один самолет Global Eye.

Помимо указанных самолетов ДРЛО и управления Saab 340 AEW&C, министерство обороны Швеции заявило о передаче Украине в данном пакете также управляемых ракет AIM-120 AMRAAM (Rb 99) класса "воздух-воздух" средней дальности для использования как в составе вооружения иистребителей (F-16), так и в ЗРК (NASAMS). Также объявлена передача Украине "всего шведского парка" гусеничных бронетранспортеров Pansarbandvagn 302 (Pbv 302), "включая запасные части, оборудование для технического обслуживания и боеприпасы". Кроме того, в пакет помощи включены 155-мм артиллерийские выстрелы, "танковые машины, оставшиеся в вооруженных силах Швеции" (неясно о чем речь - возможно, имеются в виду специальные машины на танковом шасси), спутниковые терминалы с подпиской (видимо, Starlink), запасные части, сервисная, техническая и консультационная поддержка и прочее, а также "финансовая поддержка фондов и временных инициатив, позволяющих быстро и масштабно закупить военное оборудование для Украины" и финансовая поддержка "коалиций способнотей" (по закупке снарядов, БЛА и пр.).

Что касается бронетранспортеров Pbv 302, то с 1966 по 1972 годы шведская армия получила 518 БТР Pbv 302А и 129 специальных машин на их базе производства компании Hägglund & Söne (ныне BAE Systems Hägglund), которые затем неоднократно модернизировались и дорабатывались. Окончательно машины этого типа были сняты в Швеции с вооружения в 2014 году и переданы на хранение. Согласно отчету Швеции в Регистр обычных вооружений ООН, на 31 декабря 2022 года Швеция имела на хранении вооруженных сил 172 бронетранспортера Pbv 302, 54 командно-штабные машины Stripbv 3021, 13 машин передовых артиллерийских наблюдателей Epbv 3022 и 19 машин радиолерейной связи Rlpbv 3024. Бронетранспортеры Pbv 302, как считается, имеют хорошую проходимость и защищенность и хорошее вооружение в виде 20-мм автоматической пушки Hispano-Suiza HS 804 (m/47D), однако значительный возраст и износ машин в сочетании с малосерийностью могут превратить их использование в технический и логистический кошмар.

Бронетранспортер Pbv 302С шведской армии (с) вооруженные силы Швеции