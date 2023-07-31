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Польша приобретает в Швеции два самолёта ДРЛО и управления

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Агентство вооружений министерства национальной обороны Польши 25 июля 2023 года подписало контракт со шведской группой Saab АВ на приобретение двух самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления Saab 340 AEW&C с радиолокационным комплексом Saab Erieye, ранее состоявших на вооружении Объединенных Арабских Эмиратов. Стоимость контракта составляет примерно 600 млн шведских крон (232 млн польских злотых, или 57 млн долл), и помимо самолетов, контракт включает поставку наземной техники и оказание услуг материально-технического обеспечения.

Один из двух ранее состоявших на вооружении ВВС ОАЭ самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления Saab 340 AEW&C с радиолокационным комплексом Saab Erieye (c) Saab AB

Приобретаемые Польшей с хранения группы Saab два самолёта Saab 340 AEW&C ранее состояли на вооружении ВВС ОАЭ, которыми были получены в 2010-2011 годах. Оба они были возвращены группе Saab в декабре 2020 года после получения ВВС ОАЭ от нее новых самолетов ДРЛО Saab GlobalEye на базе Bombardier Global 6000 (всего ОАЭ заказали пять самолётов GlobalEye).

О планах Польши в ускоренном порядке приобрести два подержанных самолета дальнего радиолокационного обнаружения было объявлено весной 2023 года, вскоре после обнаружения в Польше под Быдгощем обломков российской крылатой ракеты Х-555, запущенной по территории Украины. Залет ракеты на территорию Польши и ее падение прошли незамеченными, что продемонстрировало ограниченные возможности польской системы ПВО по обнаружению низколетящих целей. Сообщается, что первый приобретенный самолет Saab 340 AEW&C должен быть передан польской стороне уже в конце 2023 года, а второй - предположительно в 2025 году после прохождения ремонта.

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Страны
ОАЭ
Польша
Украина
Швеция
Продукция
Erieye
GlobalEye
Saab 340
Х-555
Компании
Bombardier
Проекты
2020-й год
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