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Армия США утвердила концепцию беспилотника будущего

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Фото: Gary Cameron / Reuters
Фото: Gary Cameron / Reuters.

Армия США утвердила концепцию будущего тактического дрона FTUAS

Армия США утвердила концепцию будущего тактического дрона, разрабатываемого в рамках программы Future Tactical Unmanned Aircraft System (FTUAS). Об этом сообщает издание Defense News.

Беспилотник будущего должен отвечать принципам универсальности, открытой архитектуры и модульности. В частности, дрон должен иметь возможность подключения к различным сетям и переносить разнообразную нагрузку, например, боеприпасы, электрооптические датчики, оборудование радиоэлектронной борьбы. Перспективный беспилотник должен иметь возможность старта с любой площадки и обслуживания на месте военнослужащими.

Основную концепцию FTUAS планируется представить в 2025 финансовом году, когда начнется финансирование программы. В настоящее время в разработке прототипа перспективного дрона участвуют компании Griffon Aerospace и Textron Systems.

В августе 2022-го издание Defence Blog со ссылкой на компанию AeroVironment сообщило, что армия США рамках программы FTUAS выбрала беспилотный летательный аппарат JUMP 20 в качестве замены дрону RQ-7B Shadow.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
RQ-7 Shadow
Компании
Textron
Проекты
БПЛА
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