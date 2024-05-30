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SpaceX запустила европейскую миссию EarthCARE

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Фото: Joe Skipper / Reuters
Фото: Joe Skipper / Reuters.

Ракета Falcon 9 компании SpaceX успешно запустила европейскую миссию EarthCARE

Ракета Falcon 9 компании SpaceX успешно запустила европейскую миссию Earth Cloud Aerosol and Radiation Explorer (EarthCARE). Об этом сообщает издание SpaceNews.

Носитель с космическим аппаратом стартовал в базы Вандерберг американского штата Калифорния сегодня, 29 мая, в 02:20 по московскому времени. Полезная нагрузка отделилась от верхней ступени ракеты через 10 минут.

Стоимость миссии EarthCARE составляет 800 миллионов евро. Ее основная задача — изучение влияния облаков и аэрозолей на тепловой баланс атмосферы Земли. Для этого космический аппарат оснащен четырьмя научными приборами, в частности, лидаром и радаром. Масса аппарата, который будет находиться на солнечно-синхронной орбите высотой 393 километра, составляет 2200 килограммов.

В октябре 2022-го издание сообщило, что ранее на российских ракетах планировалось запускать спутники европейской навигационной системы Galileo, научную миссию EarthCARE, космический телескоп Euclid и французский разведывательный спутник Composante Spatiale Optique 3 (CSO-3).

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SpaceX
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