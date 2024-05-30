Конфликт на Украине: Киев ведет обсуждения по поводу отправки французских военных инструкторов (Le Monde, Франция)

Le Monde: Франция планирует отправить на Украину военных инструкторов

Париж ведет обсуждение с Киевом по поводу отправки на Украину военных инструкторов, пишет Le Monde. По мнению западных экспертов, ВСУ сейчас нуждаются в обучении обслуживания оружия, поставляемого союзниками.

Эммануэль Гриншпан

Элиз Венсан

В по итогам дистанционных переговоров по видеосвязи между министрами обороны Франции и Украины начальник штаба украинской армии поблагодарил Францию за инициативу отправить инструкторов. Далее он заявил, что этот вопрос просто обсуждался. Париж, со своей стороны, не стал опровергать данное заявление.

Начавшиеся несколько месяцев назад деликатные переговоры между Парижем и Киевом о возможности отправки французских военных инструкторов на Украину привели в понедельник 27 мая к нескольким противоречивым заявлениям высокопоставленных представителей украинской военной иерархии, а также к неясности, которую умело поддержала французская сторона.

О дистанционной встрече министра вооруженных сил Франции Себастьена Лекорню и его украинского коллеги Рустема Умерова Париж объявил в понедельник утром. По итогам встречи начальник штаба украинской армии генерал Александр Сырский высказался положительно. "Я приветствую инициативу Франции направить инструкторов на Украину для обучения украинских солдат. Я уже подписал документы, которые позволят им (...) посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом", – заявил он в Telegram после участия в обсуждении с Умеровым и Лекорню. Ни Министерство вооруженных сил Франции, ни Генеральный штаб вооруженных сил впоследствии не опровергли это заявление.

В понедельник служба министерства Лекорню ограничилась повторением официальной позиции Франции по этому весьма огнеопасному вопросу, которая была озвучена главой государства Эммануэлем Макроном в конце февраля во время международной конференции по поддержке Киева. Тогда президент Франции заявил, что "отправка войск" на Украину не должна быть "исключена". "Как уже неоднократно упоминалось, обучение на украинской земле было одним из направлений, обсуждаемых еще с конференции по поддержке Украины (...) 26 февраля. Мы продолжаем работать над этим с украинцами", – заявили в понедельник представители министерства обороны Франции.

Однако вечером двусмысленность усилилась, когда министерство обороны Украины опубликовало "уточняющее" заявление в социальной сети X (бывший Твиттер). "С февраля Украина проявляет интерес к перспективе приема иностранных инструкторов", – говорится в заявлении. Но "на данный момент мы все еще ведем переговоры с Францией и другими странами".

Разъяснение по этому вопросу, который находится под пристальным вниманием Москвы, сопровождалось новыми подробностями: "Министерство обороны совместно с Генеральным штабом начало внутреннюю работу над соответствующими документами (...), чтобы не тратить время на согласование бюрократических вопросов после принятия соответствующего решения". Вечером в понедельник Москва еще не отреагировала на эти высказывания, но российские новостные сайты освещали данную тему на первых полосах.

"Обслуживание отправленного западного оружия"

Эти заявления прозвучали на фоне трудностей на линии фронта, которые украинские войска испытывают на протяжении уже нескольких месяцев, находясь под давлением российских войск. Они также совпадают с дебатами, которые стремительно развиваются с начала мая: возможное снятие ограничений, запрещающих украинцам наносить удары по России на ее территории из дальнобойного оружия, поставляемого Западом. "Настало время пересмотреть некоторые из этих ограничений", – заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече Атлантического альянса в Болгарии в понедельник. Ранее подобное заявление он уже сделал в интервью The Economist 24 мая.

Однако целому ряду этих очень сложных вооружений дальнего радиуса действия требуется настройка, что в настоящее время признают западные штабы. В связи с этим в последние месяцы регулярно поднимается вопрос о присутствии на украинской территории инструкторов, в частности британских и французских, для обеспечения, например, корректировки ракет Storm Shadow и их французского аналога Scalp. В конце апреля в рамках очередного пакета военной помощи Киеву Соединенные Штаты согласились отправить на Украину ракеты ATACMSс дальностью стрельбы более 300 километров, что в два раза больше, чем украинцы могли использовать до этого момента.

Ряд стран, во главе с прибалтийскими государствами, все более неохотно воспринимают идею отправить инструкторов на Украину. 21 мая министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (Gabrielius Landsbergis) заявил, что готов отправить войска на Украину, если Франция возглавит коалицию стран-единомышленников. "Литва готова присоединиться к коалиции, возглавляемой Францией, например, для обучения войск на Украине", – сказал Ландсбергис в эфире французского новостного телеканала LCI.

"Украинцы нуждаются не столько в боевых действиях как таковых – их опыт в этой области сейчас превосходит наш, – сколько в обучении разминированию и обслуживанию оружия, которое поставляет Запад", – объясняет Лео Перья-Пэне (Léo Péria-Peigné), научный сотрудник Французского института международных отношений (IFRI) и автор книги "Геополитика вооружения".

В марте французская компания Nexter и немецкая Krauss-Maffei Wegmann официально договорились о создании на Украине дочернего предприятия, которое будет заниматься восстановлением поврежденной в ходе войны военной техники, такой как танки Leopard, гаубицы Panzerhaubitze 2000 и артиллерийские установки "Цезарь".