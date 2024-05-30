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ТАСС

WP: Си Цзиньпин якобы был готов поставить оружие РФ, но после звонка Байдена отказался

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Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден. Архивное фото
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Alex Brandon

Как пишет газета, президент США сообщил председателю КНР, что за этим могут последовать ответные меры со стороны Вашингтона

ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин был якобы готов два года назад поставить вооружения России, но после телефонного звонка президента США Джо Байдена отказался. Такое утверждение содержится в опубликованной во вторник авторской колонке внешнеполитического обозревателя газеты The Washington Post (WP) Дэвида Игнейшеса, который ссылается на свои источники в вашингтонской администрации.

По их данным, Пекин был якобы готов поставить вооружения Москве после начала СВО, когда Байден в марте 2022 года позвонил Си Цзиньпину и предупредил его, что Соединенные Штаты примут ответные меры. Эти слова американского лидера, по версии Игнейшеса, вызвали "гневную реакцию" председателя КНР, который спросил, не угрожает ли ему Байден.

После этого звонка, утверждают источники обозревателя, Си Цзиньпин отказался от прямых поставок оружия России. Как утверждает Игнейшес, китайский лидер поручил бывшему вице-премьеру Госсовета КНР Лю Хэ (2018-2023) проконтролировать скрытое оказание помощи России в военных действиях. В то же время Китай направил Украине и ее европейским сторонникам предложения о мирном урегулировании, говорится в статье.

Пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй ранее заявлял ТАСС, что США "распространяют дезинформацию о том, что Китай оказывает военную поддержку России". По его словам, Пекин "никогда не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта" на Украине, а экономическое и торговое сотрудничество между КНР и РФ "не направлено против какой-либо третьей стороны". 

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