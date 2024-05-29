Войти
Lenta.ru

Китайская компания сообщила о планах по запуску 10 тысяч спутников

596
0
0
Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters
Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters.

Компания Hongqing Technology сообщила о планах по запуску 10 тысяч спутников

Китайская компания Hongqing Technology направила в Международный союз электросвязи (МСЭ) документ о предварительных планах по запуску 10 тысяч спутников группировки Honghu-3. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Космические аппараты предполагается размещать в 160 орбитальных плоскостях, с чем странам-участникам МСЭ предлагается ознакомиться.

Издание напоминает, что Honghu-3 может стать третьей китайской мегагруппировкой спутников, а Hongqing Technology принадлежат 48 процентов акций компании LandSpace, разрабатывающей многоразовую ракету Zhuque-3.

В январе LandSpace впервые вертикально посадила прототип ступени многоразовой ракеты Zhuque-3.

В июле 2023-го компания LandSpace первой в мире запустила ракету космического назначения Zhuque-2, двигатель которой работает на кислороде и метане.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Похожие новости
24.08.2006
Россия и Китай планируют совместный проект по исследованию Марса
23.08.2006
Игра в санкции
23.08.2006
Россия и Китай планируют совместный проект по исследованию Марса
23.08.2006
Россия имеет технологические преимущества в сфере космических транспортных систем
17.08.2006
Русское оружие "Хезболлы"
17.08.2006
Россия вносит изменения в проект АЭС "Белене"
14.08.2006
В России завершены испытания новой модификации Ту-204
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.05 19:20
  • 3
О Гос. программах вооружений при Путине.
  • 29.05 19:06
  • 1635
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.05 18:49
  • 7
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 29.05 15:16
  • 0
Силы быстрого реагирования НАТО – готовность номер один
  • 29.05 15:00
  • 11
РЛС "Воронеж" накроет всех
  • 29.05 14:56
  • 1
Владимир Кулишов: пограничники усовершенствовали службу в нынешних условиях
  • 29.05 10:15
  • 1
Французский журналист о ситуации на Украине: боевой дух войск крайне низкий (Le Monde, Франция)
  • 29.05 02:41
  • 1
Часть американских вооружений на Украине обезврежена российскими помехами (The New York Times, США)
  • 28.05 15:11
  • 1
Сосуществование палестинского и израильского государств является гарантией безопасности для Израиля - Боррель
  • 28.05 14:44
  • 1
Bild: Британия, Канада и Эстония готовы доставлять помощь прямо на территорию Украины
  • 28.05 11:48
  • 1
Союзное государство – сила двух суверенных стран
  • 28.05 03:13
  • 1
Москва и Ташкент продолжат сотрудничество в оборонной сфере
  • 27.05 18:35
  • 3
Мантуров рассказал о формировании новой госпрограммы вооружений
  • 26.05 21:35
  • 0
О мерах авиации против ЗРВ
  • 26.05 19:37
  • 7
Неизбежность Тайваня