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Китайская компания LandSpace впервые посадила ступень ракеты

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Zhuque-3 VTVL-1
Прототип первой ступени ракеты-носителя Zhuque-3 VTVL-1.
Источник изображения: topwar.ru

Китайская компания LandSpace впервые вертикально посадила прототип ступени многоразовой ракеты Zhuque-3. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Испытания изделия состоялись 19 января в Центре запуска спутников Цзюцюань (Китай). Прототип достиг высоты 350 метров, после чего со скоростью 0,75 метра в секунду приземлился. Точность посадки составила 2,4 метра, продолжительность полета — около минуты.

Ранее издание Financial Times сообщило, что китайская компания LandSpace планирует в 2025 году запустить многоразовые ракеты.

В июле 2023-го компания LandSpace первой в мире запустила ракету космического назначения, двигатель которой работает на кислороде и метане.

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Страны
Китай
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