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Украинским морским беспилотникам предрекли доставку подводных мин и торпед

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Фото: Daniyar Sarsenov / Ministry of Digital Transformation of Ukraine / AP
Фото: Daniyar Sarsenov / Ministry of Digital Transformation of Ukraine / AP.

Болтенков: украинские БЭК могут получить подводные мины и торпеды

Украинские морские беспилотники — безэкипажные катера (БЭК) — могут получить подводные мины и легкие торпеды. Об этом в газете «Известия» пишет военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Обозреватель напомнил, что в феврале Швеция объявила о поставках на Украину неназванного подводного оружия. По мнению эксперта, речь может идти и минах и торпедах.

«Поскольку как таковых носителей такого вида оружия на Украине просто не осталось, то можно подозревать, что в случае увеличения размеров БЭК типа Sea Baby или им подобных они смогут доставлять подводные мины в районы базирования кораблей Черноморского флота России и выставлять их на путях движения морского транспорта», — предрек автор.

Эксперт не исключил, что морские беспилотники могут быть оснащены и шведскими легкими торпедами типа Saab Lightweight Torpedo (SLWT), способными поражать надводные корабли и субмарины.

По мнению Болтенкова, лучшим способом противодействия БЭК является полный контроль над занимаемым противником побережьем.

Ранее Telegram-канал «Там за туманами» опубликовал ролик с оснащенным неуправляемыми ракетами БЭК, который Украина применила в районе Кинбурнской косы.

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Страны
Россия
Украина
Швеция
Проекты
БПЛА
ЧФ
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