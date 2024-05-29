На безфлотье: почему Украина сделала ставку на безэкипажные катера

Кто помогает Киеву модернизировать морские беспилотники и чем на это может ответить Россия

Атаки украинских безэкипажных катеров по российским кораблям и объектам в Крыму стали уже регулярными. В условиях отсутствия собственного флота Киев делает ставку на этот новый вид вооружений. Как ВСУ при помощи Запада модернизируют и усовершенствуют безэкипажные катера, и какие у России есть силы и средства для борьбы с ними, разбирались «Известия».

Из глубины веков

Сама технология судов-камикадзе пришла из глубины веков. Тогда, правда, они назывались брандеры. Их широко использовали в эпоху Паруса. Пожалуй, одним из самых известных случаев применения брандеров стала Чесменская битва, когда русские моряки сожгли турецкий флот в одноименной бухте в 1770 году. В дальнейшем в эпоху Пара брандеры ушли как таковые. Но большие мастера всяких специальных операций на море итальянцы возродили их перед Второй мировой войной. Были сделаны скоростные катера типа MTM с грузом взрывчатки в носу. Водитель катера разгонял его, нацеливал на врага и прыгал за борт. Один раз такая атака в бухте Суда на острове Крит удалась с потерями для англичан в годы ВМВ. Больше удач не было, грамотная оборона острова Мальта пресекла попытки итальянских атак. Японцы пошли дальше, водитель должен был управлять катером до конца своей жизни. Впрочем, все их усилия были бесполезны.

Картина И. Айвазовского «Чесменский бой». Горящие корабли Османского флота после атаки русских брандеров в ходе Чесменского сражения, 24–26 июня (5–7 июля) 1770 года Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

У Украины своих внятных собственных ВМС не было со времен ее независимости. А после 24 февраля 2024 года то, что оставалось, было быстро перетоплено. Поэтому Украина в войне на море сделала ставку на безэкипажные катера (БЭК), и в настоящие дни использует уже новое поколение морских беспилотников.

Второе поколение украинских БЭК

Вообще сам БЭК из себя ничего сложного в техническом плане не представляет, по сути это обычная моторная лодка. В оружие его превращает система управления и полезная нагрузка. В качестве системы управления выступает оптико-электронное оборудование, совмещенное с терминалом связи Starlink и навигационными системами. Сами операторы дронов интегрированы в общее разведывательно-информационное поле, создаваемое НАТОвскими спутниками, всеми средствами разведки и навигационного обеспечения. Дрон использует инерциальную систему наведения и спутниковую навигацию GPS для выхода в заданный район, после чего начинает свою работу оператор посредством визуального наведения через Starlink. На днях компания SpaceX сообщила, что ей удалось сделать видеозвонок c мобильного телефона через спутник StarLink благодаря новой технологии DtC. Следует ожидать, что в ближайшем будущем антенны StarLink на катерах будут заменены на обычные смартфоны.

Украинский морской беспилотник Magura V5 Источник изображения: Фото: TASS/AP/Daniyar Sarsenov

В настоящее время Украина использует дроны второго поколения Magura, SeaBaby и «Мамай». По большому счету эти катера — скорее иностранные разработки, в медийных целях выдаваемые за украинские детища. При разработке этих катеров сохранилась их коммерческая начинка, то есть двигатели и электронику можно спокойно купить на любом гражданском рынке. Характеристики катеров раскрыты лишь частично. Они имеют длину 5-7 метров. У «Мамая» длина корпуса достигает 7 метров, скорость достигает 110 км/час, полезная нагрузка в одну тонну. Предположительно Magura V5 может пройти 450 морских миль, разгоняется на выходе в атаку до 78 км/час и несет полезную нагрузку до 320 кг. SeaBaby способен нести до 1200 кг и может использоваться многоразово.

Если ранее Украина использовала БЭК в роли исключительно катеров-камикадзе, то в последнее время наблюдается процесс вооружения катеров разнообразными легкими боевыми системами.

Управляемые и неуправляемые ракеты

Достаточно быстро выяснилось, что военные вертолеты разных типов, как боевые типа Ка-52 или Ми-24, а также флотские транспортно-боевые Ка-29 являются, пожалуй, лучшим средством уничтожения БЭКов. Обладая большой огневой мощью и маневренностью, вертолеты без труда поражают такие цели. Поэтому на дроны начали устанавливать ракеты воздух-воздух типа Р-73. Это ракета советских времен с инфракрасной головкой наведения. Наличие такого орудия на катерах заставит экипажи наших вертолетов быть более внимательными и совершать противоракетные маневры, что снизит вероятность уничтожения плавучей цели.

Вертолет Ка-29 на военном аэродроме в Ейске Источник изображения: Фото: РИА Новости/Георгий Зимарев

Недавно в интернете появились фотографии БЭК SeaBaby с шестью пусковыми установками для запуска неуправляемых снарядов (НУРС) типа «Град». В годы Великой Отечественной войны советские моряки ставили «Катюши» на торпедные и бронекатера для повышения их боевых возможностей. Есть вариант катера SeaBaby с установленной парой блоков неуправляемых авиационных снарядов Б-8В20А, с которых могут использоваться НУРС типа С-8 или их аналогов. Сама по себе стрельба НУРСами с одиночного дрона — это занятие по принципу куда-то пострелять по направлению с минимальной вероятностью попадания в цель. В военных целях одиночный БЭК с НУРСами — это практически бесполезное оружие. Есть смысл только в массированном применении таких дронов. Тогда появляется уже ненулевая вероятность нанесения ущерба. Однако надо понимать, что оператор с БЭКа видит только на уровне морской поверхности, соответственно это ограничивает наводку.

Украинский морской дрон Sea Baby во время испытаний Источник изображения: Фото: AP Photo

Известно и о варианте такого катера с установленными на нем гранатометами. Существует ракета АР-8Л, выполненная на основе НУРС С-8 с наведением по лучу лазера. Но объект атаки должен находиться в прямой видимости, лазеры так работают, и использование такого решения сомнительно. Вероятно, и использование управляемых ракет с активной головкой наведения наподобие британских ракет Brimstone.

Мины и торпеды

20 февраля 2024 года Швеция объявила об очередной поставке оружия на Украину, в этот пакет, помимо скоростных катеров вошло и неназванное подводное оружие; надо полагать, речь идет о минах и торпедах. Поскольку как таковых носителей такого вида оружия на Украине просто не осталось, то можно подозревать, что в случае увеличения размеров БЭК типа SeaBaby или им подобных, они смогут доставлять подводные мины в районы базирования кораблей Черноморского флота России и выставлять их на путях движения морского транспорта. Тогда придется осуществлять минно-тральное сопровождение морских гражданских судов и осуществлять контрольное разминирование фарватеров пунктов базирования ВМФ.

Шведская легкая торпеда SLWT Источник изображения: Фото: Saab

Швеция может поставить легкие торпеды типа SLWT. Их начали производить в 2022 году. SLWT может поражать как надводные корабли, так и подводные лодки на глубине более 300 метров, имеет скорость более 40 узлов, системы активного и пассивного наведения и дальность уничтожения целей в 20 км. Вес боевой части составляет 50 кг, при общем весе торпеды в 340 кг, при длине 2,85 метра и диаметре 400 мм. В случае же использования SeaBaby в качестве торпедных БЭК также есть очень большая угроза нашим боевым кораблям и гражданским судам, поскольку торпеда идет в более уязвимую подводную часть корабля.

Найти и уничтожить

Основной плюс БЭК — это достаточно дешевое оружие, которое можно собрать из импортных деталей практически в любом гараже. Прилетит русская ракета в такой гараж — не беда, есть гаражи еще. Небольшие размеры облегчают скрытную доставку и маскировку этого оружия. Сами же БЭКи враг использует в совместном ударе с крылатыми ракетами и беспилотниками. Тогда есть шансы на нанесение хоть какого-то ущерба, как минимум медийного.

Украинский безэкипажный катер «Мамай» Источник изображения: Фото: соцсети

Еще в годы войны с нацизмом родилась народная мудрость о том, что лучшее ПВО — это танки на аэродромах противника. Перефразировать можно так: лучшая оборона против морских дронов — это наш полный контроль над побережьем врага. Но пока побережье не взято, необходимо осуществлять комплексное постоянное наблюдение всеми видами разведки над морской поверхностью у украинских берегов и поражение: есть признаки места сборки или хранения катеров — туда сразу должна лететь ракета. Появились катера на морской поверхности — первым делом по ним работают штурмовиками морской авиации, далее в ход вступают боевые вертолеты. И на последнем уровне, уже у наших берегов должен производиться постоянный контроль прилегающей морской акватории и уничтожение таких катеров всеми доступными видами нашего оружия.

Дмитрий Болтенков