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Интерфакс-АВН

Путин о заявлениях Столтенберга об ударах по РФ: мы наблюдаем за этими заявлениями и перешли под Харьковом к созданию зоны безопасности

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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Ташкент. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил, что в Москве внимательно наблюдают за ситуацией и некоторыми заявлениями после высказываний генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности нанесения ударов по территории РФ.

"Это, конечно, серьезная вещь, и мы самым серьезным образом наблюдаем за этим, смотрим", - сказал Путин на пресс-конференции в Ташкенте по итогам российско-узбекских переговоров.

Он отметил при этом: "Все, что сейчас идет вокруг событий на подступах к Харькову - так это же они спровоцировали эти события на этом направлении".

Глава государства напомнил, что он еще полгода назад предупреждал, что, "если они будут наносить удары по жилым кварталам, то мы вынуждены будем создавать зоны безопасности".

"И вот совсем недавно я так и сказал: мы к этому и перешли. Они сначала провоцировали нас на Донбассе, 8 лет водили нас за нос, обманывали нас тем, что якобы собираются решать эти вопросы мирным путем, и вынудили нас предпринять попытки приведения ситуации к миру вооруженным способом. Потом обманули нас в ходе переговорного процесса, решили, что они победят Россию на поле боя, нанесут ей стратегическое поражение. Потом предупредили их - не лезьте на нашу территорию, не обстреливайте Белгород и другие прилегающие территории, иначе мы будем вынуждены создавать зоны безопасности", - сказал Путин.

По его словам, западные СМИ все время говорят только о наступлении на Харьков и при этом не упоминают об обстрелах Белгорода и прилегающих территорий.

"Они теперь пожинают плоды своего творчества. То же самое может случиться и в случае применения высокоточного оружия большой дальности", - добавил президент.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
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