Столтенберг: страны НАТО сами решают, разрешать ли применение оружия для ударов по РФ

Генсек альянса отметил, что организация не планирует отправлять войска на Украину и становиться участником конфликта

БРЮССЕЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Странам-членам НАТО по отдельности, а не альянсу, решать, снимать ли ограничения на использование Украиной оружия для ударов по территории России. Об этом заявил журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на заседание министров обороны стран ЕС в Брюсселе.

"Это национальные решения, а не решения на уровне НАТО", - сказал он.

При этом, по словам Столтенберга, право Украины защищать себя включает и право наносить удары вне ее границ, "по военным целям на территории России". "Самые тяжелые бои идут сейчас у Харькова, рядом с российской границей. Поэтому для Украины будет очень сложно защищать себя, если она не сможет наносить удары по военным целям, которые находятся рядом с границей", - считает он.

Журналисты спросили Столтенберга, не вовлечет ли снятие ограничений НАТО в конфликт. "Некоторые страны не ставили никаких ограничений, другие поставили их. Я решительно верю, что те страны, которые решили снимать ограничения, не делают НАТО частью конфликта", - ответил он.

Генсек альянса в очередной раз подчеркнул, что НАТО не намерена отправлять войска на Украину и становиться частью конфликта. "У нас нет никаких планов отправлять войска НАТО на Украину и становиться частью конфликта", - отметил он.

Ранее Столтенберг в интервью журналу The Economist предложил союзникам по НАТО вновь рассмотреть вопрос о том, должна ли Украина иметь возможность наносить удары с помощью западного вооружения по военным объектам, расположенным на признанной на международном уровне территории РФ. При этом на сессии Парламентской ассамблеи НАТО генсек организации заявил, что войск государств НАТО не должно быть на земле или в небе Украины, иначе удержать альянс вне конфликта будет очень сложно.