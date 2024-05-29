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«Ростех» нарастил выпуск радиационно стойких источников электропитания

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Фото: Unsplash
Фото: Unsplash.

«Ростех»: наращен выпуск радиационно стойких источников электропитания

Холдинг «Росэлектроника» нарастил объемы выпуска радиационно стойких источников вторичного электропитания, предназначенных для использования на космических аппаратах. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Ростех».

Изделия заключены в герметичный металлический корпус и отличаются, благодаря использованию бескорпусных электрорадиоэлементов на печатной плате из LTCC-керамики, компактными размерами (25,7 на 22,4 на 6,4 миллиметра). «Источники питания имеют наработку на отказ не менее 100 тысяч часов, высокий КПД и низкий уровень пульсаций», — уточнили в госкорпорации.

Там добавили, что аналогичные изделия не производились в России и закупались за рубежом.

Ранее госкорпорация сообщила, что холдинг завершил разработку оборудования — актуаторов СВЧ-переключателей — для первого полностью российского спутника связи — космического аппарата «Экспресс-АМУ4».

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Страны
Россия
Компании
Ростех
Росэлектроника
Проекты
ЯО
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