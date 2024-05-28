«Ростех» начал поставки для первого полностью российского спутника связи

«Ростех»: начаты поставки для первого полностью российского спутника связи

Холдинг «Росэлектроника» завершил разработку оборудования — актуаторов СВЧ-переключателей — для первого полностью российского спутника связи — космического аппарата «Экспресс-АМУ4». Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Ростех».

«Эти исполнительные устройства являются функциональным элементом систем автоматического управления. Они включают электрические двигатели, электро- и гидравлические приводы, релейные устройства, манипуляторы», — отметили в госкорпорации.

Запланированный объем оборудования заказчику планируется поставить до середины следующего года.

В мае 2023-го компания «Решетнев» сообщила о завершении проектирования космического аппарата связи и вещания «Экспресс-АМУ4».

В октябре 2022-го генеральный директор компании «Космическая связь» Алексей Волин рассказал, что предприятия российской ракетно-космической отрасли начали производство полностью отечественного спутника связи.