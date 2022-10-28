Войти
Lenta.ru

Началось производство стопроцентно российского спутника связи

252
0
+1
Express-AM4
Экспресс-АМ4. Фото: armstass.su.

Предприятия российской ракетно-космической отрасли начали производство полностью отечественного спутника связи. Об этом на конференции Satcomrus-2022 рассказал генеральный директор компании «Космическая связь» Алексей Волин. Его слова приводит РИА Новости.

«Первый стопроцентно российский спутник связи и вещания сейчас уже находится в стадии производства», — сказал руководитель.

Как отмечает агентство, первым полностью российским спутником связи станет космический аппарат «Экспресс-АМУ4», головным разработчиком которого выступают «Информационные спутниковые системы» (ИСС).

По словам Волина, изначально полезную нагрузку для Экспресс-АМУ4 должна была поставить европейская компания Thales, которой «не совсем по своей воле» пришлось отказаться от участия в проекте.

Глава «Космической связи» отметил, что в настоящее время создана кооперация из 13 российских предприятий, занимающихся изготовлением 300 деталей и узлов нового спутника.

23 октября «Роскосмос» сообщил, что первый аппарат спутниковой группировки «Сфера», получивший название «Скиф-Д», и три спутника связи «Гонец-М», запущенные на ракете-носителе «Союз-2.1б» с космодрома Восточный, выведены на орбиту.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Гонец-М
Компании
Thales
ИСС Решетнева
Роскосмос
Проекты
Союз-2 РН
Похожие новости
28.10.2022
Полезную нагрузку первого спутника программы "Сфера" включат через несколько дней
05.02.2020
Рогозин: решивший списать модуль "Наука" подпишет себе "смертный приговор"
26.04.2018
Роскосмос заказал изготовление ракеты "Союз" для запуска трех спутников "Гонец-М"
05.05.2016
Интервью. Гендиректор «Информационных спутниковых систем имени Решетнева» Николай Тестоедов
04.06.2015
Опытные аппаратчики
22.08.2007
НПО прикладной механики впервые представит на авиасалоне МАКС-2007 полномасштабный макет навигационного спутника нового поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.10 06:30
  • 36390
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.10 05:08
  • 3
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 28.10 03:35
  • 2
Военный эксперт рассказал о технических характеристиках ЗРК NASAMS
  • 27.10 19:29
  • 12
"Работы находятся на завершающей стадии". РИА Новости узнали о "грязной бомбе" Киева
  • 27.10 12:53
  • 2
Коллеги по обороне: президент призвал обеспечить солдат в СВО современным снаряжением
  • 27.10 12:47
  • 1
Кремль: по полигону Кура произвели пуски МБР "Ярс" и ракеты "Синева"
  • 27.10 12:29
  • 3
Рогозин сообщил о наличии у добровольческих батальонов в ДНР тяжелой техники и БПЛА
  • 27.10 12:07
  • 0
Новый виток развития Запада: прав тот, у кого дубина больше
  • 27.10 11:42
  • 5
Медведев провел совещание на "Уралвагонзаводе"
  • 27.10 11:25
  • 0
Противостояние марионеток США (Залужный) и Британии (Зеленский) набирает обороты
  • 27.10 09:37
  • 6
В Санкт-Петербурге стартовало серийное производство гражданских беспилотников
  • 27.10 01:55
  • 13
Борисов: космическая отрасль должна перейти к конвейерному производству спутников
  • 27.10 01:07
  • 1
Дроны научат выявлять подозрительные объекты при помощи самообучающейся программы Ростеха
  • 27.10 00:23
  • 2
Позывной «Космос»: Дмитрий Рогозин «нашёлся» в зоне проведения специальной военной операции
  • 26.10 19:29
  • 3
Мантуров: предварительные данные по стоимости Российской орбитальной станции уже получены