Началось производство стопроцентно российского спутника связи

Предприятия российской ракетно-космической отрасли начали производство полностью отечественного спутника связи. Об этом на конференции Satcomrus-2022 рассказал генеральный директор компании «Космическая связь» Алексей Волин. Его слова приводит РИА Новости.

«Первый стопроцентно российский спутник связи и вещания сейчас уже находится в стадии производства», — сказал руководитель.

Как отмечает агентство, первым полностью российским спутником связи станет космический аппарат «Экспресс-АМУ4», головным разработчиком которого выступают «Информационные спутниковые системы» (ИСС).

По словам Волина, изначально полезную нагрузку для Экспресс-АМУ4 должна была поставить европейская компания Thales, которой «не совсем по своей воле» пришлось отказаться от участия в проекте.

Глава «Космической связи» отметил, что в настоящее время создана кооперация из 13 российских предприятий, занимающихся изготовлением 300 деталей и узлов нового спутника.

23 октября «Роскосмос» сообщил, что первый аппарат спутниковой группировки «Сфера», получивший название «Скиф-Д», и три спутника связи «Гонец-М», запущенные на ракете-носителе «Союз-2.1б» с космодрома Восточный, выведены на орбиту.