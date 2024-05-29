«Можем справиться с любым типом травм»: армия США переходит на новые санитарные машины AMPV

Источник изображения: topwar.ru
M1285 (MEV)
После создания в США новой гусеничной бронированной платформы AMPV постепенно разворачиваются поставки в американскую армию специализированных машин, созданных на её базе. Так, медики 1-й бронетанковой бригады переходят с М113 на новую санитарную технику.
- отметил сержант медицинского взвода Бенджамин Проктор.
У AMPV внутренний объем увеличен на 78% по сравнению с M113, а также улучшена броня, скорость и связь. В итоге в машине (версии XM1284) могут разместиться уже 4 пациента на носилках или 6 сидячих.
AMPV имеет две санитарные модификации – XM1284 (MEV) и XM1285 (MTV), которые оснащены комплектами медицинского оборудования и системой охлаждения окружающей среды, а MTV также оборудован холодильником для хранения крови.
Источник изображения: topwar.ru
- отметил Проктор.
XM1285 является мобильным пунктом оказания первичной медицинской помощи и может принять на борт только одного лежачего пациента. В её задачи входят сортировка раненых, их реанимация и стабилизация. Из нескольких машин, оснащенных раскладывающейся палаткой и брезентом, можно за короткое время развернуть батальонный стационарный пункт. В отличие от неё XM1284 отвечает за эвакуацию раненых с поля боя до пункта оказания помощи.