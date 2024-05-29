«Можем справиться с любым типом травм»: армия США переходит на новые санитарные машины AMPV

Источник изображения: topwar.ru

M1285 (MEV)

После создания в США новой гусеничной бронированной платформы AMPV постепенно разворачиваются поставки в американскую армию специализированных машин, созданных на её базе. Так, медики 1-й бронетанковой бригады переходят с М113 на новую санитарную технику.

Самым большим преимуществом AMPV является пространство, которое он предоставляет медикам во время передвижения с пациентами

- отметил сержант медицинского взвода Бенджамин Проктор.

У AMPV внутренний объем увеличен на 78% по сравнению с M113, а также улучшена броня, скорость и связь. В итоге в машине (версии XM1284) могут разместиться уже 4 пациента на носилках или 6 сидячих.

AMPV имеет две санитарные модификации – XM1284 (MEV) и XM1285 (MTV), которые оснащены комплектами медицинского оборудования и системой охлаждения окружающей среды, а MTV также оборудован холодильником для хранения крови.

Источник изображения: topwar.ru

Мы можем справиться с любым типом травм, даже самыми тяжелыми. Они [новые машины] намного лучше, чем M113, и я рад, что они у нас есть

- отметил Проктор.

XM1285 является мобильным пунктом оказания первичной медицинской помощи и может принять на борт только одного лежачего пациента. В её задачи входят сортировка раненых, их реанимация и стабилизация. Из нескольких машин, оснащенных раскладывающейся палаткой и брезентом, можно за короткое время развернуть батальонный стационарный пункт. В отличие от неё XM1284 отвечает за эвакуацию раненых с поля боя до пункта оказания помощи.