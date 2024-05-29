В Эстонии заявили, что ЕС должен увеличить число подготовленных бойцов ВСУ до 100 тыс.

Министр обороны страны Ханно Певкур отметил готовность увеличить тренировочные миссии

БРЮССЕЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Евросоюз в рамках военной тренировочной миссии ЕС для Украины должен увеличить число подготовленных украинских бойцов до 100 тыс. Такое мнение выразил журналистам министр обороны Эстонии Ханно Певкур перед встречей глав оборонных ведомств стран ЕС.

"Мы готовы увеличить тренировочные миссии. ЕС обещал увеличить [число бойцов, подготовленных] военной тренировочной миссией ЕС для Украины, с 40 тыс. до 60 тыс. Это должно быть выполнено. Но этого недостаточно, <...> поэтому я считаю, что мы должны дойти до 100 тыс. обученных украинцев", - сказал он.

Решение о создании военной тренировочной миссии ЕС для Украины было принято в октябре 2022 года. Она была рассчитана на два года, в ее рамках европейские государства, как утверждается, уже обучили 20 тыс. украинцев.