«Ростех» повысил кучность стрельбы минометов

«Ростех»: благодаря модернизации повышена кучность стрельбы минометов

Разработана новая опорная плита, которая поглощает удар и тем самым повышает кучность стрельбы минометов. О модернизации оружия в Telegram рассказала госкорпорация «Ростех».

Плита изготовлена из особых высокопрочных стальных сплавов и более плотно прилегает к грунту, повышая устойчивость миномета при стрельбе с неподготовленных позиций. «Несмотря на простую и функциональную конструкцию, это эффективное и надежное оружие, зарекомендовавшее себя в реальных условиях», — заявили в госкорпорации.

Ранее «Ростех» сообщил, что Минобороны России поставлена новая партия легких минометов 2Б24 калибра 82 миллиметра.

В августе 2023-го ТАСС со ссылкой на Минобороны сообщил, что с Центральным научно-исследовательским институтом (ЦНИИ) «Буревестник» подписаны контракты на поставку самоходных гаубиц на колесном шасси 2С43 «Мальва», модернизированных минометных комплексов 2С12А на шасси автомобиля «Урал-43206», минометов 2Б11 на колесном ходу и минометов 2Б24 калибра 82 миллиметра.