«Ростех» поставил Минобороны партию минометов 2Б24

«Ростех»: Минобороны поставлена партия легких 82-миллиметровых минометов 2Б24

Минобороны России поставлена новая партия легких минометов 2Б24 калибром 82 миллиметра. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Ростех».

В минометах используются облегчающие их массу материалы, что позволяет переносить 2Б24 и боекомплект к нему нескольким людям в труднодоступной местности. «Миномет обладает рядом особенностей. Например, плита кругового обстрела, которая позволяет вести стрельбу из миномета с грунтов любого типа», — заявили в госкорпорации.

В «Ростехе» добавили, что боевой расчет может развернуть оружие за полминуты.

В августе 2023-го ТАСС со ссылкой на Минобороны сообщил, что с Центральным научно-исследовательским институтом (ЦНИИ) «Буревестник» подписаны контракты на поставку самоходных гаубиц на колесном шасси 2С43 «Мальва», модернизированных минометных комплексов 2С12А на шасси автомобиля «Урал-43206», минометов 2Б11 на колесном ходу и минометов 2Б24 калибра 82 миллиметра.