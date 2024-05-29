Army Recognition: замечен российский танк Т-90М с новым типом противодроновой защиты

Источник изображения: topwar.ru

Российская армия стала первопроходцем в плане массового дооборудования бронетехники для противодействия атакам вражеских дронов, хотя первые «мангалы» появились в подразделениях ЮВО до начала проведения спецоперации в качестве средства защиты от ударов ПТУР в верхнюю полусферу.

К настоящему времени решетчатые «скворечники» стали типовой формой дооборудования бронемашин. Они получили относительно устоявшуюся форму, выпускаются в промышленных масштабах и обязательно прилагаются к отгружаемой армии технике.

Однако на днях в сети появилось изображение Т-90М, обладающего совершенно новым типом противодроновой защиты. Вместо знакомых «скворечников» на танке, на небольшом расстоянии от башни установлены прикрывающие её бронелисты. Также защитная конструкция возвышается над МТО.

Источник изображения: topwar.ru

Козырек, вероятно, оказывает противодействие беспилотникам, в то время как дополнительная броня вокруг критических зон, таких как задняя часть корпуса, повышает устойчивость танка к точным атакам БПЛА

- указывается в издании Army Recognition.

Ряд обозревателей отмечают, что новый тип защиты представляет собой аккуратно сделанную конструкцию и мог быть изготовлен не в порядке местной инициативы, а на промышленных мощностях.