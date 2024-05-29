В Киеве назвали проблемой российские КАБы и острую нехватку ПВО для борьбы с ними

Украинский лидер Владимир Зеленский при этом вновь возмутился, что Украине не предоставляют дополнительные системы ПВО и ракеты к ним

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Украинские войска не в состоянии отражать удары корректируемыми авиабомбами (КАБ) из-за нехватки систем ПВО, и это является проблемой. Об этом заявил в понедельник президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Мадриде, трансляцию которой вел телеканал "Рада".

"Самая главная проблема сегодня - Россия применяет более 3 тыс. КАБов, управляемых авиабомб, в месяц, - сказал он. - В следующем месяце может быть 3,5 тыс. Нет достаточного количества ракет и систем ПВО, чтобы эти атаки отразить".

При этом он вновь возмутился, что Киеву не предоставляют дополнительные системы ПВО и ракеты к ним.

Украинские власти регулярно призывают Запад передать Киеву системы ПВО и ракеты к ним, особенно настаивают на комплексах Patriot. Ранее в Киеве хотели получить еще пять-семь установок, но в начале апреля Зеленский заявил, что "Украине желательно иметь 25 систем Patriot". Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба со своей стороны заявил, что бьется головой об стену в надежде получить Patriot для Киева.