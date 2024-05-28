Войти
Lenta.ru

Российские бойцы скрестили моноколеса и FPV-дрон

584
0
0
Кадр: Telegram-канал Zvezdanews
Кадр: Telegram-канал Zvezdanews.

Российские бойцы создали в зоне СВО наземный дрон на базе моноколес

Российские бойцы в зоне проведения специальной военной операции (СВО) скрестили оборудование FPV-дрона с моноколесами. Военные создали три экспериментальных прототипа роботизированной платформы, сообщает Telegram-канал Zvezdanews.

Наземный дрон получил четыре моноколеса, которые объединили резиновыми гусеницами. Под грузовой платформой находится аккумулятор и система управления от FPV-дрона. Также машина получила ночную камеру на мачте.

Роботизированная платформа на базе моноколес может нести до 300 килограммов груза. Изделие можно использовать для доставки продовольствия, боеприпасов и вывоза раненых.

Ранее в мае появилось видео, демонстрирующее применение российского робота-камикадзе «Скорпион-М» в ходе СВО. Колесная машина уничтожила опорный пункт противника.

В апреле стало известно, что действующая в составе группировки «Юг» Вооруженных сил России бригада добровольческого корпуса «Эспаньола» на базе своего подразделения испытала поставленный производителем грузовой беспилотник на электротяге «Квадрига». Бесшумная машина может нести до 1500 килограммов груза.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Робот
Похожие новости
28.05.2009
Беспилотники на взлет
14.04.2009
Российская оборонка берет пример с китайской
26.02.2009
Робот под крылом самолета
12.02.2009
Парируя угрозы с воздуха и космоса
01.12.2008
Поиск беспилотников для Российской армии. Нужны ли Вооруженным силам РФ зарубежные аппараты?
24.11.2008
НА ВЫСТАВКЕ "ИНТЕРПОЛИТЕХ" БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ ВВТ
21.05.2008
18 мая завершил свою работу Международный салон «Комплексная безопасность» (ISSE-2008)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.05 16:45
  • 10
РЛС "Воронеж" накроет всех
  • 28.05 15:11
  • 1
Сосуществование палестинского и израильского государств является гарантией безопасности для Израиля - Боррель
  • 28.05 14:44
  • 1
Bild: Британия, Канада и Эстония готовы доставлять помощь прямо на территорию Украины
  • 28.05 11:48
  • 1
Союзное государство – сила двух суверенных стран
  • 28.05 03:13
  • 1
Москва и Ташкент продолжат сотрудничество в оборонной сфере
  • 27.05 23:54
  • 1618
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.05 18:35
  • 3
Мантуров рассказал о формировании новой госпрограммы вооружений
  • 26.05 21:35
  • 0
О мерах авиации против ЗРВ
  • 26.05 19:37
  • 7
Неизбежность Тайваня
  • 26.05 19:30
  • 62
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 26.05 19:11
  • 32
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 26.05 19:08
  • 8
О БТР и БМП
  • 26.05 10:51
  • 7
МС-21 готовится к первому полету
  • 26.05 09:13
  • 2727
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.05 05:23
  • 12
В России оценили перспективы танка Abrams