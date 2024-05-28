В России объяснили ценность захваченного в зоне СВО бронированного «Сенатора»

Депутат Заварзин: ВС РФ изучают захваченную технику ВСУ и выстраивают защиту

Вооруженные силы (ВС) России изучают технику Вооруженных сил Украины (ВСУ), захваченную в ходе специальной военной операции, и в противовес выстраивают защиту, рассказал член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат объяснил ценность захваченного в Волчанске бронеавтомобиля канадского производства Roshel Senator.

«Мы очень много трофеев имеем. На Поклонной горе они стоят. Ценность в том, что мы изучаем их технику. Мы не говорим о качестве. Наша бронетанковая техника во многом превосходит. Где-то есть аналоги, но в целом превосходит. Мы изучаем и в противовес выстраиваем защиту и так далее. Все это идет в нашу копилочку», — поделился Заварзин.

Ранее бойцы ВС России захватили бронеавтомобиль канадского производства Roshel Senator, который был передан ВСУ. На фотографии трофея обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель». На снимке российские бойцы позируют на фоне бронеавтомобиля, который, судя по фотографии, достался России без повреждений.

Бронеавтомобиль «Сенатор» начали выпускать в 2019 году. Машина на шасси пикапа Ford F-550 получила дизельный двигатель мощностью 400 лошадиных сил. Бронекорпус автомобиля обеспечивает защиту пассажиров от огня стрелкового оружия, а V-образное днище позволяет выдержать подрыв на мине. Бронеавтомобиль может нести пулеметы или автоматический гранатомет.