Российские военные захватили бронированного «Сенатора»

Российские военные захватили бронеавтомобиль Roshel Senator в Волчанске

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России захватили бронеавтомобиль канадского производства Roshel Senator, который был передан Вооруженным силам Украины (ВСУ), в Волчанске. На фотографии трофея обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На снимке российские бойцы позируют на фоне бронеавтомобиля. Судя по фотографии, машина досталась ВС России без повреждений. Senator вооружили крупнокалиберным пулеметом ДШК.

Бронеавтомобиль «Сенатор» начали выпускать в 2019 году. Машина на шасси пикапа Ford F-550 получила дизельный двигатель мощностью 400 лошадиных сил. Бронекорпус автомобиля обеспечивает защиту пассажиров от огня стрелкового оружия, а V-образное днище позволяет выдержать подрыв на мине. Бронеавтомобиль может нести пулеметы или автоматический гранатомет.

Ранее в мае стало известно, что российские военные захватили переданную Киеву роботизированную платформу THeMIS Cargo в зоне проведения специальной военной операции.

В том же месяце на Украине заметили Senator, оснащенный сплошными решетчатыми экранами для защиты от дронов. Эти конструкции обеспечивают защиту крыши, бортов, передней части и кормы машины.