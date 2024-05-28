НАСА и Boeing уточнили новую дату запуска Starliner с экипажем

НАСА и Boeing: корабль Starliner с экипажем должен полететь 1 июня

Впервые пилотируемый корабль Starliner с экипажем должен полететь к Международной космической станции (МКС) 1 июня. Соответствующую дату уточнили НАСА и компания Boeing. Об этом сообщает издание SpaceNews.

По данным сторон, ранее обнаруженная в двигательной системе корабля утечка жидкого гелия вызвана дефектом уплотнителя — резинового кольца размером с пуговицу рубашки и толщиной в десять листов бумаги — и сама по себе является изолированной проблемой, поскольку она нигде больше не выявлена. НАСА и Boeing пришли к выводу, что Starliner может полететь без замены уплотнителя.

В качестве резервных дат запуска рассматриваются 2, 5 и 6 июня.

В течение мая НАСА и Boeing неоднократно переносили окно запуска Starliner.

В ходе первого полета Starliner с экипажем к МКС на борту корабля будут находиться астронавты НАСА Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. Члены экипажа проверят возможность ручного управления космическим кораблем при стыковке со станцией и маневрировании во время обратного путешествия на Землю. Полет астронавтов продлится восемь суток. Успешная миссия позволит завершить сертификацию Starliner для регулярных полетов экипажей к МКС.

Корабль дважды стартовал без экипажа — 20 декабря 2019 года и 19 мая 2022 года. В первом случае стыковка корабля с МКС была отменена, во втором — Starliner без экипажа успешно пристыковался к станции.