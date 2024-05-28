Войти
Lenta.ru

НАСА и Boeing уточнили новую дату запуска Starliner с экипажем

498
0
0
Фото: Steve Nesius / Reuters
Фото: Steve Nesius / Reuters.

НАСА и Boeing: корабль Starliner с экипажем должен полететь 1 июня

Впервые пилотируемый корабль Starliner с экипажем должен полететь к Международной космической станции (МКС) 1 июня. Соответствующую дату уточнили НАСА и компания Boeing. Об этом сообщает издание SpaceNews.

По данным сторон, ранее обнаруженная в двигательной системе корабля утечка жидкого гелия вызвана дефектом уплотнителя — резинового кольца размером с пуговицу рубашки и толщиной в десять листов бумаги — и сама по себе является изолированной проблемой, поскольку она нигде больше не выявлена. НАСА и Boeing пришли к выводу, что Starliner может полететь без замены уплотнителя.

В качестве резервных дат запуска рассматриваются 2, 5 и 6 июня.

В течение мая НАСА и Boeing неоднократно переносили окно запуска Starliner.

В ходе первого полета Starliner с экипажем к МКС на борту корабля будут находиться астронавты НАСА Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. Члены экипажа проверят возможность ручного управления космическим кораблем при стыковке со станцией и маневрировании во время обратного путешествия на Землю. Полет астронавтов продлится восемь суток. Успешная миссия позволит завершить сертификацию Starliner для регулярных полетов экипажей к МКС.

Корабль дважды стартовал без экипажа — 20 декабря 2019 года и 19 мая 2022 года. В первом случае стыковка корабля с МКС была отменена, во втором — Starliner без экипажа успешно пристыковался к станции.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Boeing
NASA
Проекты
МКС
Похожие новости
04.10.2010
Конгресс США одобрил продление программы пилотируемых полетов
30.10.2009
Несмотря на кризис и погоду
08.10.2009
Boeing и РКК "Энергия" объединят усилия по созданию общей системы стыковки для перспективных космических аппаратов
24.07.2009
Взлета в космическом бизнесе пока не наблюдается
14.11.2008
"Боинг" является основным поставщиком оборудования для расширения жилого отсека МКС
11.11.2008
Авиакосмическая интеграция
29.08.2006
C 2015 года Россия начнет строить новую орбитальную станцию вместо МКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.05 16:45
  • 10
РЛС "Воронеж" накроет всех
  • 28.05 15:11
  • 1
Сосуществование палестинского и израильского государств является гарантией безопасности для Израиля - Боррель
  • 28.05 14:44
  • 1
Bild: Британия, Канада и Эстония готовы доставлять помощь прямо на территорию Украины
  • 28.05 11:48
  • 1
Союзное государство – сила двух суверенных стран
  • 28.05 03:13
  • 1
Москва и Ташкент продолжат сотрудничество в оборонной сфере
  • 27.05 23:54
  • 1618
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.05 18:35
  • 3
Мантуров рассказал о формировании новой госпрограммы вооружений
  • 26.05 21:35
  • 0
О мерах авиации против ЗРВ
  • 26.05 19:37
  • 7
Неизбежность Тайваня
  • 26.05 19:30
  • 62
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 26.05 19:11
  • 32
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 26.05 19:08
  • 8
О БТР и БМП
  • 26.05 10:51
  • 7
МС-21 готовится к первому полету
  • 26.05 09:13
  • 2727
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.05 05:23
  • 12
В России оценили перспективы танка Abrams