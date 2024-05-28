Столтенберг: ЕС "даже близко не выполнил свое обещание" Киеву об 1 млн снарядов

СОФИЯ, 27 мая. /ТАСС/. ЕС пообещал Украине 1 млн снарядов и "даже близко не выполнил свое обещание", заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

"Страны НАТО поставили Украине 99% всего оружия, но этого не достаточно, мы не направили Киеву достаточно, и были серьезные задержки. США шесть месяцев обсуждали пакет помощи Украине, Евросоюз пообещал 1 млн снарядов, но не смог даже приблизиться к этому количеству", - заявил Столтенберг, призвав наращивать поставки.

Он также объявил многочисленные локальные поражения украинских сил недостатком военных поставок.