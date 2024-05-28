"Нас сильно обогнали Россия и Китай". Пентагон решился на смену стратегии

Конгресс США предложил создать корпус беспилотной авиации

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Палата представителей конгресса США предложила создать в армии новый род войск — корпус беспилотной авиации. Инициативу включили в проект закона об оборонной политике на 2025-й финансовый год. Цель — профессионализировать эту сферу, поставить ее в один ряд с другими дисциплинами военной службы. О планах Пентагона — в материале РИА Новости.

"Тумана войны" нет

Специальная военная операция России на Украине во многом изменила подход к ведению боевых действий между близкими по силе армиями. Высокоманевренная война, тактика и стратегия которой сформировались в годы Второй мировой, уступила место позиционному окопному противостоянию с массированным применением артиллерии по лекалам Первой мировой. Противники уже не наступают дивизиями и корпусами, а действуют малыми группами.

Боевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр" Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

И главная тому причина — массированное применение обеими сторонами недорогих коммерческих беспилотников, которые полностью нивелировали само понятие "тумана войны". Из-за постоянно висящих в небе разведывательных "птичек" практически невозможно скрытно маневрировать большими силами у линии фронта и в ближнем тылу. И Россия, и Украина сформировали разведывательно-огневые контуры, позволяющие наносить высокоточные удары по противнику практически сразу после его обнаружения.

В то же время крупные и дорогие ударные беспилотники, на которых в своих операциях привыкли полагаться американцы, практически не повлияли на развитие конфликта из-за насыщенности боевых порядков средствами ПВО. Турецкие "Байрактары" применялись Киевом лишь эпизодически. То же самое можно сказать и о российских БПЛА "Иноходец". Зато барражирующие боеприпасы, китайские коптеры со "сбросами" и FPV-дроны с кустарной боевой частью используются очень активно и уже давно перешли из разряда экзотики в категорию расходников.

Участник СВО демонстрирует возможности FPV-дрона Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Беспилотники серьезно изменили тактику применения боевой техники, в частности главной ударной силы сухопутных войск — танков. Опытный оператор копеечного FPV-дрона способен без особых усилий поразить машину стоимостью миллионы долларов в тонкую крышу башни или моторного отделения и вывести бронированного гиганта из строя. В итоге сегодня в зоне конфликта танки играют роль главным образом мобильных самоходных орудий и зачастую работают с закрытых огневых позиций. По соотношению "эффективность — стоимость" недорогие беспилотники далеко опередили большинство других видов вооружений.

Новый род войск

Американцы, изучающие ход СВО под микроскопом, пришли к выводу, что серьезно отстали от последних веяний военной "моды" и рискуют оказаться в положении догоняющих. В Вашингтоне поняли, что в крупном и затяжном вооруженном конфликте массовость изделия значительно важнее, чем его технологическая навороченность. Новый род войск должен исправить этот перекос.

Согласно законопроекту конгресса, корпус беспилотной авиации должен курировать разработку, развертывание и боевое применение малых аппаратов, а также систем для борьбы с дронами вероятного противника. Планируется организовать массовое обучение операторов небольших беспилотников как самолетного типа, так и коптеров, в том числе и FPV. Корпус, выделенный в отдельный род войск, станет 22-м в армии США наравне с армейской авиацией, ПВО, мотопехотными, танковыми, артиллерийскими войсками.

"Вооруженные силы Соединенных Штатов традиционно классифицировались по оперативным областям — наземным, воздушным, морским и, в последнее время, космическим. Есть армия, ВВС, ВМФ, — прокомментировал СМИ законодательную инициативу подполковник Роберт Солано. — Выглядит разумным сформировать новый корпус как отдельный род войск, с прямым подчинением армейскому командованию. Это формирование ускорит внедрение беспилотных технологий и поспособствует разработке передовых стратегий".

Пентагон против

В Пентагоне, впрочем, не все одобрили предложение конгрессменов. Замкомандующего армии США Гейб Камарильо заявил, что понимает заинтересованность законодателей в развитии беспилотных систем из-за их массового применения на Украине и Ближнем Востоке. Но, по его мнению, создание под БПЛА отдельного рода войск — не очень правильный подход, по крайней мере на данный момент.

Американские военные запускают беспилотный летательный аппарат на западе Ирака Источник изображения: © Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Heidi McClintock

"Свои дроны и средства борьбы с ними должны быть у всех родов войск, на разных уровнях, начиная с отделения, — пояснил он. — Выделять их в отдельный род войск не стоит. Нужно постоянно экспериментировать с разными элементами разных формирований, комбинировать их, чтобы понять, как это оружие эффективнее всего применять. Предложение палаты представителей, к тому же, вряд ли приведет к выделению дополнительных ресурсов на БПЛА и не позволит армии закупать их в больших количествах, чем сейчас".

Замкомандующего также добавил, что пока для армии в приоритете не сами дроны, а средства защиты от них. По его словам, на разработки в области РЭБ, малого ПВО, дополнительного бронирования техники армия с 2017-го потратила 1,8 миллиарда долларов. При рассмотрении бюджета на 2026-й финансовый год на это выделят еще больше. В этом крайне заинтересовано все армейское руководство, уверяет Камарильо.

Что же касается дронов, подразделение оборонных инноваций Пентагона с 2020-го отобрало для армии уже 15 различных моделей весом меньше 25 килограммов от коммерческих производителей. Их предстоит адаптировать для военных нужд. Главное требование: защищенность от киберугроз и отсутствие китайских деталей.

Вообще, развитие беспилотной авиации в КНР сильно беспокоит Пентагон. Китайскими "Мавиками" уже третий год воюют обе стороны украинского конфликта. Значит, темпы и масштабы их производства очень высокие. Конечно, вряд ли в обозримом будущем сухопутные войска США и КНР вступят в прямой вооруженный конфликт и окажутся друг напротив друга на расстоянии полета FPV-дрона. Но Пекин в случае обострения отношений может пойти на ассиметричные меры. Например, начнет щедро отгружать дроны противникам США и их сателлитов по всему миру. А их немало — от Северной Кореи до Ближнего Востока.