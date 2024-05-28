Эксперт: Западу пора признать, что невозможно нанести России полное поражение на Украине

ВАШИНГТОН, 27 мая. /ТАСС/. Руководству западных стран следует признать ограниченность их возможностей по оказанию военной помощи Киеву, отказаться от попыток нанести безоговорочное поражение России на Украине и избрать более прагматичный и гибкий подход. Такое мнение выразил в статье, опубликованной в журнале The American Conservative, научный сотрудник вашингтонского Института ответственного государственного управления Куинси, политолог и историк Марк Эпископос.

По его мнению, руководство США и других западных стран пока так и не смогло выработать четкую и выполнимую стратегию прекращения конфликта на Украине, оно стремится к "полному и безоговорочному поражению России". "Безоговорочное поражение России, как бы оно ни формулировалось, является фантазией", - подчеркнул политолог.

"Запад на порядки богаче России, но последние три года показали, что это богатство нельзя легко и быстро преобразовать в конкретный военный потенциал, который нужен Украине, чтобы победить российские силы на поле боя, - отметил он. - Запад не может создать резервы живой силы, которые требуются для продолжения этой войны в течение многих лет, если напрямую не вмешается в нее".

"Несмотря на огромные потенциальные богатства, США сейчас не обладают промышленными мощностями, которые требуются для обеспечения Украины снарядами в краткосрочной и среднесрочной перспективе, восполнения собственных запасов и выполнения обязательств перед другими партнерами на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На развитие оборонно-промышленного комплекса, чтобы он был достаточно мощным для выполнения всех этих задач, вероятнее всего, потребуются годы, у Киева нет столько времени", - подчеркнул Эпископос.

"Западным лидерам давно уже пора сформулировать последовательную концепцию победы с учетом вынужденных компромиссов и ограничений, с которыми сталкиваются Киев и его сторонники, а не отмахиваться от этого, преследуя максималистские цели на поле боя, которые все больше оторваны от реальной ситуации", - добавил политолог. "Это не означает, что нужно смириться с безоговорочной капитуляцией Украины. Однако это потребует от политиков признания того, что нет реальной возможности нанести России безоговорочное поражение, и соответствующих размышлений о прекращении войны", - констатировал он.

"Еще не слишком поздно прекратить войну на условиях, которые гарантируют суверенитет Украины и отвечают интересам США, - полагает Эпископос. - Запад все еще обладает серьезными рычагами влияния как на поле боя, так и вне его, но ключевую роль для эффективного использования этого влияния играет то, чтобы, наконец, отказаться от применения к победе принципа игры с нулевой суммой, что не позволяет лидерам перейти к более прагматичному и стратегически гибкому подходу".