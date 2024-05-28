Войти
ТАСС

Эксперт: Западу пора признать, что невозможно нанести России полное поражение на Украине

503
0
0
Эвакуация раненого украинского военного
Эвакуация раненого украинского военного.
Источник изображения: © AP Photo / Evgeniy Maloletka

ВАШИНГТОН, 27 мая. /ТАСС/. Руководству западных стран следует признать ограниченность их возможностей по оказанию военной помощи Киеву, отказаться от попыток нанести безоговорочное поражение России на Украине и избрать более прагматичный и гибкий подход. Такое мнение выразил в статье, опубликованной в журнале The American Conservative, научный сотрудник вашингтонского Института ответственного государственного управления Куинси, политолог и историк Марк Эпископос.

По его мнению, руководство США и других западных стран пока так и не смогло выработать четкую и выполнимую стратегию прекращения конфликта на Украине, оно стремится к "полному и безоговорочному поражению России". "Безоговорочное поражение России, как бы оно ни формулировалось, является фантазией", - подчеркнул политолог.

"Запад на порядки богаче России, но последние три года показали, что это богатство нельзя легко и быстро преобразовать в конкретный военный потенциал, который нужен Украине, чтобы победить российские силы на поле боя, - отметил он. - Запад не может создать резервы живой силы, которые требуются для продолжения этой войны в течение многих лет, если напрямую не вмешается в нее".

"Несмотря на огромные потенциальные богатства, США сейчас не обладают промышленными мощностями, которые требуются для обеспечения Украины снарядами в краткосрочной и среднесрочной перспективе, восполнения собственных запасов и выполнения обязательств перед другими партнерами на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На развитие оборонно-промышленного комплекса, чтобы он был достаточно мощным для выполнения всех этих задач, вероятнее всего, потребуются годы, у Киева нет столько времени", - подчеркнул Эпископос.

"Западным лидерам давно уже пора сформулировать последовательную концепцию победы с учетом вынужденных компромиссов и ограничений, с которыми сталкиваются Киев и его сторонники, а не отмахиваться от этого, преследуя максималистские цели на поле боя, которые все больше оторваны от реальной ситуации", - добавил политолог. "Это не означает, что нужно смириться с безоговорочной капитуляцией Украины. Однако это потребует от политиков признания того, что нет реальной возможности нанести России безоговорочное поражение, и соответствующих размышлений о прекращении войны", - констатировал он.

"Еще не слишком поздно прекратить войну на условиях, которые гарантируют суверенитет Украины и отвечают интересам США, - полагает Эпископос. - Запад все еще обладает серьезными рычагами влияния как на поле боя, так и вне его, но ключевую роль для эффективного использования этого влияния играет то, чтобы, наконец, отказаться от применения к победе принципа игры с нулевой суммой, что не позволяет лидерам перейти к более прагматичному и стратегически гибкому подходу". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Похожие новости
27.09.2006
России нужно активнее сотрудничать с европейскими оборонно-промышленными компаниями - эксперт
14.09.2006
Как поддержать корабелов?
31.08.2006
"Титановая долина": леса, "Боинги" или "СУшки"?
29.08.2006
Китай укрепляет сотрудничество с Россией в области космической техники
24.08.2006
"АВИАСТАР" ПОЙДЕТ НА ВЗЛЕТ
23.08.2006
Новое качество ВВС
23.08.2006
В Тихом океане совершен удачный пуск ракеты-носителя Zenit-3SL
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.05 16:45
  • 10
РЛС "Воронеж" накроет всех
  • 28.05 15:11
  • 1
Сосуществование палестинского и израильского государств является гарантией безопасности для Израиля - Боррель
  • 28.05 14:44
  • 1
Bild: Британия, Канада и Эстония готовы доставлять помощь прямо на территорию Украины
  • 28.05 11:48
  • 1
Союзное государство – сила двух суверенных стран
  • 28.05 03:13
  • 1
Москва и Ташкент продолжат сотрудничество в оборонной сфере
  • 27.05 23:54
  • 1618
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.05 18:35
  • 3
Мантуров рассказал о формировании новой госпрограммы вооружений
  • 26.05 21:35
  • 0
О мерах авиации против ЗРВ
  • 26.05 19:37
  • 7
Неизбежность Тайваня
  • 26.05 19:30
  • 62
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 26.05 19:11
  • 32
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 26.05 19:08
  • 8
О БТР и БМП
  • 26.05 10:51
  • 7
МС-21 готовится к первому полету
  • 26.05 09:13
  • 2727
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.05 05:23
  • 12
В России оценили перспективы танка Abrams