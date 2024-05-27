Войти
ТАСС

Премьер Эстонии не опасается эскалации конфликта в случае гибели военных НАТО на Украине

289
0
0
Кая Каллас
Кая Каллас.
Источник изображения: rus.delfi.ee

Кая Каллас отметила, что "если эстонский личный состав пострадает, то это наше решение, ссылаться ли на статью 5" устава НАТО

СТОКГОЛЬМ, 26 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает неоправданными опасения по поводу вероятности эскалации конфликта в случае, если военнослужащие стран НАТО будут убиты на Украине.

"Если эстонский личный состав пострадает, то это наше решение, ссылаться ли на статью 5 [устава НАТО о коллективной обороне]. Это ведь мы их отправили, и мы никогда не стали бы утверждать это [необходимость задействовать статью 5]. Кроме того, статья 5 - это не что-то, что срабатывает автоматически, - заявила она в интервью газете Svenska Dagbladet. - Если кто-то утверждает, что это приведет к вовлечению НАТО в войну, то я утверждаю, что это не так".

На вопрос, готовы ли эстонцы воевать за Украину, премьер ответила: "Мы являемся демократией, что означает необходимость парламентского решения об отправке туда сухопутных войск. Парламент представляет народ, и в этом случае у нас было бы общественное обсуждение. Мы ничего не стали бы делать втайне".

Возможность подготовки украинских солдат непосредственно на месте она рассматривает как нечто само собой разумеющееся, поскольку "это быстрее, чем перевозить украинцев по воздуху сначала на Запад, а потом обратно". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Эстония
Проекты
NATO
Похожие новости
21.05.2008
НАТО в поисках новых идей и боевого духа
18.04.2008
Прямо в цель
09.04.2008
Безо всяких НАТО оснований. Борьба с Североатлантическим альянсом отвлекает внимание россиян от реальных угроз безопасности страны
17.09.2007
Россия позитивно относится к созыву конференции о судьбе ДОВСЕ - МИД
14.06.2007
Разговор об обычных вооружениях
27.12.2006
Масорин: строительство ВМФ будет не только продолжено, но и расширится
18.10.2006
Большая противоракетная игра
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.05 12:31
  • 1609
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.05 12:18
  • 0
Союзное государство – сила двух суверенных стран
  • 27.05 09:32
  • 4
РЛС "Воронеж" накроет всех
  • 27.05 05:18
  • 2
Мантуров рассказал о формировании новой госпрограммы вооружений
  • 26.05 21:35
  • 0
О мерах авиации против ЗРВ
  • 26.05 19:37
  • 7
Неизбежность Тайваня
  • 26.05 19:30
  • 62
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 26.05 19:11
  • 32
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 26.05 19:08
  • 8
О БТР и БМП
  • 26.05 10:51
  • 7
МС-21 готовится к первому полету
  • 26.05 09:13
  • 2727
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.05 05:23
  • 12
В России оценили перспективы танка Abrams
  • 25.05 23:29
  • 0
О перспективах танка Abrams
  • 25.05 21:28
  • 9
Почему переданные Украине ЗРС Patriot отнюдь не легкая мишень для ВКС России
  • 25.05 21:05
  • 0
О ЗРК "Patriot", и его уязвимости.