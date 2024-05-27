Премьер Эстонии не опасается эскалации конфликта в случае гибели военных НАТО на Украине

Кая Каллас отметила, что "если эстонский личный состав пострадает, то это наше решение, ссылаться ли на статью 5" устава НАТО

СТОКГОЛЬМ, 26 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает неоправданными опасения по поводу вероятности эскалации конфликта в случае, если военнослужащие стран НАТО будут убиты на Украине.

"Если эстонский личный состав пострадает, то это наше решение, ссылаться ли на статью 5 [устава НАТО о коллективной обороне]. Это ведь мы их отправили, и мы никогда не стали бы утверждать это [необходимость задействовать статью 5]. Кроме того, статья 5 - это не что-то, что срабатывает автоматически, - заявила она в интервью газете Svenska Dagbladet. - Если кто-то утверждает, что это приведет к вовлечению НАТО в войну, то я утверждаю, что это не так".

На вопрос, готовы ли эстонцы воевать за Украину, премьер ответила: "Мы являемся демократией, что означает необходимость парламентского решения об отправке туда сухопутных войск. Парламент представляет народ, и в этом случае у нас было бы общественное обсуждение. Мы ничего не стали бы делать втайне".

Возможность подготовки украинских солдат непосредственно на месте она рассматривает как нечто само собой разумеющееся, поскольку "это быстрее, чем перевозить украинцев по воздуху сначала на Запад, а потом обратно".