Бывший президент США также отметил, что "урегулирует ужасный конфликт между Россией и Украиной"

ВАШИНГТОН, 26 мая. /ТАСС/. Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах не допустит масштабного мирового конфликта, к которому, по его мнению, ведет политика нынешнего президента Джо Байдена.

Выступая 25 мая на общенациональном съезде Либертарианской партии США в Вашингтоне, Трамп утверждал, что "урегулирует ужасный конфликт между Россией и Украиной". "Таким образом мы прекратим тратить сотни миллиардов долларов на чужую войну и начнем спасать тысячи и тысячи жизней", - заявил республиканец, выступление которого транслировал телеканал C-SPAN.

"Я привержен тому, чтобы восстановить мир и приличие, а также остановить движение Джо Байдена к третьей мировой войне. Вы же знаете, вас ведут прямо к третьей мировой войне", - обратился Трамп к присутствующим, выразив мнение, что такой конфликт не будет иметь аналогов из-за "огромных вооружений". "Я единственный, кто собирается и кто в состоянии остановить это", - утверждал он.

В начале мая газета The Daily Telegraph сообщила со ссылкой на источник, что Трамп разработал детальный план мирного завершения конфликта на Украине, но не будет оглашать его до выборов. Вместо этого, сообщил собеседник издания, Трамп сконцентрируется на простом послании о том, что он сможет остановить конфликт, в попытке завоевать голоса тех избирателей, которые выступают за мирное урегулирование. В конце апреля в интервью журналу Time Трамп заявил, что в случае избрания не станет выделять помощь Украине, если Европа не будет этого делать.

Россия на разных уровнях неоднократно обозначала свою позицию относительно ситуации вокруг Украины. Как отмечала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва всегда была и остается открытой для дипломатического урегулирования кризиса и готова ответить на действительно серьезные предложения, тогда как киевский режим прервал и запретил переговоры с Россией.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Борьба развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом, добивавшимся переизбрания на высший государственный пост.