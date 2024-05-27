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Интерфакс-АВН

Минобороны КНДР предупредило США и Южную Корею о возможных военных мерах в ответ на провокационные действия

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КНДР
КНДР.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Пекин. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Северокорейские военные готовы принять необходимые меры в ответ на участившиеся провокационные действия США и Южной Кореи, угрожающие суверенитету КНДР, сказал замминистра обороны Северной Кореи Ким Ган Ир.

"Мы уже предупредили о возможности принятия необходимых военных мер для защиты своего суверенитета и безопасности", - говорится в заявлении замминистра, распространенного Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Он сообщил, что "в последнее время различные воздушные разведывательные средства ВВС США и марионеточной РК откровенно усиливают воздушную разведку против нашей республики".

В частности, в разведывательных полетах с 13 по 24 мая было задействовано 16 самолетов-разведчиков ВВС США: пять RC-135 и 11 U-2S, отмечается в заявлении.

Кроме того, по утверждению Ким Ган Ира, "увеличивается число случаев нарушений нашей морской границы различными кораблями ВМС и морской полиции марионеточной РК под разными предлогами", что может иметь "опасные последствия".

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Китай
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Южная Корея
Продукция
KC-135
Lockheed U-2
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