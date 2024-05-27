Войти
ТАСС

МО РФ: ракеты HIMARS больше не считаются сложной целью для зенитчиков группировки "Восток"

267
0
+1
ЗРК "Бук-М1"
ЗРК "Бук-М1".
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Командир зенитной ракетной батареи с позывным Артист отметил, что ракетный комплекс "Бук-М1" способен сопровождать сразу несколько целей и поражать их на расстоянии до 100 километров со снайперской точностью

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Американские ракеты РСЗО HIMARS больше не считаются сложной целью для расчетов ЗРК "Бук-М1" Восточной группировки ВС РФ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Только что вернулись с боевой работы. Расчетом был поражен реактивный снаряд "Химарс". Данная цель уже не считается сложной, уже сбивали ее, приноровились к ней, уже не сложно ее поразить", - цитирует Минобороны РФ командира зенитной ракетной батареи с позывным Артист.

Он уточнил, что зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" способен сопровождать сразу несколько целей и поражать их на расстоянии до 100 км со снайперской точностью.

"Учитывая характеристики "Бук-М1", националисты ведут за ним настоящую охоту. Российские зенитчики это прекрасно понимают и постоянно меняют позиции, активно используя средства маскировки", - отметили в военном ведомстве. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
HIMARS
Бук-М1
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
30.08.2022
Заглушить «Мотор»: ВС России нанесли удар по заводу в Запорожье
29.08.2022
ВС РФ уничтожили склад боеприпасов с ракетами к РСЗО HIMARS
23.08.2022
Оставить без комплексов: военные РФ уничтожают западные боеприпасы на Украине
09.08.2022
Сектор «призыв»: Украина испытывает проблемы с комплектованием войск
01.08.2022
Просчитались — прослезились: Киев нанес ракетный удар по своим военнопленным
25.07.2022
Выбить залпом: Украина теряет американские реактивные системы HIMАRS
20.06.2022
Препоны доступа: что стоит за словами Киева об атаке на Крымский мост
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.05 12:31
  • 1609
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.05 12:18
  • 0
Союзное государство – сила двух суверенных стран
  • 27.05 09:32
  • 4
РЛС "Воронеж" накроет всех
  • 27.05 05:18
  • 2
Мантуров рассказал о формировании новой госпрограммы вооружений
  • 26.05 21:35
  • 0
О мерах авиации против ЗРВ
  • 26.05 19:37
  • 7
Неизбежность Тайваня
  • 26.05 19:30
  • 62
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 26.05 19:11
  • 32
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 26.05 19:08
  • 8
О БТР и БМП
  • 26.05 10:51
  • 7
МС-21 готовится к первому полету
  • 26.05 09:13
  • 2727
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.05 05:23
  • 12
В России оценили перспективы танка Abrams
  • 25.05 23:29
  • 0
О перспективах танка Abrams
  • 25.05 21:28
  • 9
Почему переданные Украине ЗРС Patriot отнюдь не легкая мишень для ВКС России
  • 25.05 21:05
  • 0
О ЗРК "Patriot", и его уязвимости.