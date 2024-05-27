МО РФ: ракеты HIMARS больше не считаются сложной целью для зенитчиков группировки "Восток"

Командир зенитной ракетной батареи с позывным Артист отметил, что ракетный комплекс "Бук-М1" способен сопровождать сразу несколько целей и поражать их на расстоянии до 100 километров со снайперской точностью

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Американские ракеты РСЗО HIMARS больше не считаются сложной целью для расчетов ЗРК "Бук-М1" Восточной группировки ВС РФ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Только что вернулись с боевой работы. Расчетом был поражен реактивный снаряд "Химарс". Данная цель уже не считается сложной, уже сбивали ее, приноровились к ней, уже не сложно ее поразить", - цитирует Минобороны РФ командира зенитной ракетной батареи с позывным Артист.

Он уточнил, что зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" способен сопровождать сразу несколько целей и поражать их на расстоянии до 100 км со снайперской точностью.

"Учитывая характеристики "Бук-М1", националисты ведут за ним настоящую охоту. Российские зенитчики это прекрасно понимают и постоянно меняют позиции, активно используя средства маскировки", - отметили в военном ведомстве.