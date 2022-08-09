Сектор «призыв»: Украина испытывает проблемы с комплектованием войск

На фронт начали направлять недолечившихся и необученных солдат

Из-за высоких потерь киевский режим отправляет на передовую раненых из госпиталей, не дожидаясь завершения их реабилитации, сообщили 7 августа в российском Минобороны. По мнению экспертов, дополнительной мобилизацией власти Украины пытаются купить время для получения от западных союзников дополнительных партий современного оружия. За выходные российские войска нанесли целый ряд мощных ударов по тыловым местам дислокации частей ВСУ. Тяжелые потери понесли и наемники «Иностранного легиона», располагавшиеся на опорном пункте в Днепропетровской области. Кроме того, в оборонном ведомстве РФ сообщили об уничтожении взвода американских реактивных систем залпового огня HIMARS в поселке Пятигорское Харьковской области и двух сбитых украинских штурмовиках.

Мобилизационный конвейер

7 августа в Минобороны РФ рассказали о проблемах, которые испытывает киевский режим из-за высоких потерь. На передовую отправляют мобилизованных граждан, не завершивших подготовку в учебном центре 72-й механизированной бригады в городе Белая Церковь Киевской области, а также находящихся на реабилитации в госпиталях раненых, не дожидаясь завершения ими полного курса лечения. По этой же причине, военнослужащие подразделений 59-й мотопехотной, 61-й пехотно-егерской и 35-й бригады морской пехоты самовольно оставили позиции, отказавшись выполнять приказы командования.

— Киевские власти наладили настоящий конвейер «пушечного мяса», — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Окопы на передовой занимает слабо подготовленная живая сила, мобилизованная недавно и кое-как обученная. Их задача даже не воевать, а просто обозначать позиции и заставлять расходовать на себя снаряды. Особенно это заметно на Донбасской дуге, где опытные и хорошо подготовленные части держатся во второй или третьей линии. Конечно, там их тоже настигают ракетные удары по местам временной дислокации, но обычные мобилизованные на первой линии окопов страдают от непрекращающихся артиллерийских и авиационных ударов гораздо сильнее.

В Киеве это никого особо не заботит. Перемалывается пехота, которую легко восполнить, просто нагнав ещё тех, кого нахватали на улицах. Но сейчас и этот ресурс иссякает, поэтому ВСУ вынуждены снижать сроки реабилитации раненых и искать другие «креативные» методы комплектования, массово нанимать всех желающих иностранцев, с опытом и без. Взамен украинский режим получает время, которое используется на то, чтобы выпросить и освоить новые поставки вооружений от западных союзников, считает эксперт.

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Поражение «легиона»

Вооруженные силы России 6 и 7 августа нанесли высокоточным оружием несколько мощных ударов по объектам военной инфраструктуры Украины.

— В результате удара ВКС России по временному пункту дислокации подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ на территории сельскохозяйственного предприятия в городе Артемовске Донецкой Народной Республики уничтожено до 130 военнослужащих и восемь единиц автомобильной и бронетанковой техники, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ударами авиации ВКС РФ и огнем артиллерийских подразделений поражен временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады. Уничтожено свыше 400 националистов.

Ударом по временному пункту дислокации гаубичной батареи 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожено до 70 военнослужащих, три самоходных артиллерийских установки «Гвоздика» и четыре единицы автомобильной техники, сообщили в Минобороны.

Ударами высокоточного оружия по боевым позициям 105-го батальона 63-й механизированной бригады ВФУ уничтожено более 70 националистов, около 150 получили ранения.

Кроме того, в Выводово Днепропетровской области ударом ВКС России по опорному пункту формирования «Иностранного легиона» уничтожено более 80 иностранных наемников и 11 единиц специальной техники. Свыше 100 националистов ликвидировано в результате ударов по пунктам временной дислокации 3-й бригады нацгвардии.

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

— Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено четыре пункта управления, в том числе 10-й горно-штурмовой бригады, батальона 66-й механизированной бригады, батальона 109-й бригады теробороны, семь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, 308 районов сосредоточения войск, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», склад горючего с большими запасами дизельного топлива для техники оперативной группировки войск «Днепр», а также арсенал в Николаевской области, на котором было складировано 45 тыс. т боеприпасов, недавно поставленных из стран НАТО, — рассказали в военном ведомстве.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожен взвод реактивных систем залпового огня «Ольха» и американских HIMARS, а также девять взводов РСЗО «Град», два взвода орудий «Мста-Б», три взвода самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», два взвода буксируемых «Гиацинт-Б» и четыре артиллерийских взвода гаубиц Д-30.

ВКС России ликвидировали два штурмовика Су-25 ВВС Украины. Один самолет был сбит в воздушном бою в районе Солнцево Кировоградской области, а второй поражен средствами ПВО у населенного пункта Радгоспное в Херсонской области.

Кроме того, российские ПВО за двое суток сбили 16 беспилотных летательных аппаратов и 27 реактивных снарядов систем залпового огня, в том числе в районах Каховской ГЭС, Антоновского моста, населенных пунктов Чернобаевка, Брилевка и Новая Каховка в Херсонской области.

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 263 самолета, 145 вертолетов, 1701 беспилотный летательный аппарат, 362 зенитных ракетных комплекса, 4262 танка и других боевых бронированных машин, 789 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3273 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4756 единиц специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.

Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Герои-союзники

В Минобороны рассказали о солдатах и офицерах Вооруженных сил России и 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР, проявивших в ходе спецоперации мужество и самоотверженность.

Капитан Алим Темботов неоднократно лично доставлял материальные средства на линию боевого соприкосновения. Когда колонна направлялась к позициям наших войск, ее атаковала группа украинских диверсантов. Темботов организовал вывод из-под огня машин с горюче-смазочными материалами и вместе с подчиненными вступил в бой с националистами, уничтожив до пяти диверсантов.

Сержант Рашид Аскаров в составе батальонно-тактической группы освобождал населенный пункт от украинских националистов, когда обнаружил в заброшенном здании замаскированную позицию. Он прицельным огнем из пушки БМП ликвидировал находившихся там боевиков, а в ходе дальнейшего боя уничтожил вражескую боевую машину пехоты и более пяти националистов.

Спустя несколько дней подразделение Рашида участвовало в штурме опорного пункта националистов. Сержант Аскаров вместе с подчиненными атаковал радикалов с фланга, подавив все огневые точки противника. Рашид лично огнем из пушки БМП уничтожил до восьми националистов.

Головной дозор тактической группы лейтенанта Александра Наумова проводил инженерную разведку, когда обнаружил группу украинских диверсантов. Александр вступил с ними в бой и, несмотря на ранение в руку, после оказания первой медицинской помощи продолжил вести огонь. По итогам боестолкновения все националисты были уничтожены, при этом не было допущено потерь среди российских военнослужащих.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

Рядовой Денис Дробин в составе передовой группы освобождал населенный пункт от украинских националистов, ведя прицельный огонь из гранатомета по боевой технике и огневым точкам противника. В ночное время противники несколько раз пытались атаковать подразделение Дениса, но были отбиты благодаря его грамотным действиям. В ходе очередной попытки националистов атаковать рубеж Денис, вызвав подкрепление, стойко удерживал оборону, ведя огонь из гранатомета по противнику. Во время боя он был ранен, но, несмотря на это отстоял заданный рубеж обороны до прибытия основных сил, после чего враг был разгромлен.

Колонна старшины Николая Попова доставляла российским подразделениям материально-техническое имущество, когда украинские националисты попытались ее уничтожить. Быстро сориентировавшись в сложной обстановке, Николай своевременно вывел свой автомобиль с боеприпасами в безопасное место. Во время обстрела один из военнослужащих получил осколочные ранения. Увидев это, старшина самостоятельно оттащил его в укрытие, оказал первую медицинскую помощь и вызвал медперсонал для дальнейшей эвакуации раненого в медицинский пункт.

Начальник медслужбы батальона 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР прапорщик Мария Олеськив первый раз пошла служить в 2014 году, начав с должности рядового, а после боев в Дебальцево за проявленное мужество ее повысили до старшины мотострелковой роты. Позднее Мария служила старшиной разведроты и командиром взвода обеспечения батальона. В 2018 году она занялась мирной жизнью, но с началом СВО вернулась в строй, возглавив медицинскую часть батальона одной из бригад армейского корпуса Народной милиции ЛНР. На счету этой хрупкой женщины десятки спасенных жизней бойцов ЛНР.

Антон Лавров

Андрей Федоров