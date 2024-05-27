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Военное обозрение

«Ответ на российскую доктрину»: ВМС США отчитались о создании ядерных крылатых ракет подводного базирования

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Источник изображения: topwar.ru

Сенат США заслушал отчет ВМС о создании крылатых ракет подводного базирования с ядерной начинкой. Как пояснили на флоте, программа SLCM-N является ответом на мифическую российскую военную доктрину «эскалации для деэскалации», которая якобы позволяет использовать тактическое ЯО в региональных конфликтах. При этом Москва отрицает наличие такой доктрины.

Как указывается в издании USNI News, американских законодателей заинтересовал ряд моментов при реализации программы SLCM-N, в частности, как будет выглядеть технически модернизация субмарин Virginia для размещения КР с ЯО и не приведет ли она к уменьшению количества торпед на субмаринах; вызовет ли эта программа замедление работы над другими стратегическими проектами из-за своей стоимости.

Мы начали изучать этот вопрос [технический аспект размещения КР с ЯО]. В части стоимости работ было бы преждевременно давать свою оценку

- пояснили в ВМС США.

Как указали представители американского флота, текущие программы ВМС уже упираются в ограниченный пул опытных работников и недостаточные возможности промышленной базы по производству ЯО.

Ядерная модернизация потребует времени

- заявили на флоте.

У нас нет большого потенциала для достижения этой цели. Многие производственные линии только сейчас возобновляют работу после долгих лет простоя, поэтому требуется повторное использование компонентов [ЯО] после их сертификации до тех пор, пока промышленная база не наберёт обороты

- отметили в Национальном управлении ядерной безопасности.

Возможно, что подразумевалось возвращение в оборот якобы утилизированного по соглашениям с Россией оружейного плутония: фактически он в виде раствора продолжал находиться на хранении.

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Страны
Россия
США
Проекты
Virginia АПЛ
Ядерный щит
ЯО
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