Путин сообщил о росте выпуска боеприпасов в России в 14 раз за два года

Путин: в России в 14 раз за два года вырос объем выпуска боеприпасов

Объем выпуска боеприпасов в России вырос в 14 раз за два года, а беспилотников — в четыре раза. Об этом 25 мая сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями оборонных предприятий в подмосковном Королеве.

«За последнее время у нас объемы выросли, за последние полтора-два года, за время проведения специальной военной операции. С 2021 года по 2023 год эти цифры меняются постоянно, они подрастают», — сказал глава государства.

В частности, он отметил рост производства ракетно-артиллерийского вооружения более чем в 22 раза, средств радиоэлектронной борьбы и разведки — в 15 раз, боеприпасов и средств поражения — в 14 раз и автомобилей — в семь раз.

Кроме того, в производстве средств индивидуальной бронезащиты достигнут рост в шесть раз, авиационной техники и беспилотных летательных аппаратов — в четыре раза, а бронетанкового вооружения — почти в 3,5 раза, добавил Путин.

Он назвал хорошими такие темпы и объем производства и поблагодарил коллективы и руководство предприятий ОПК за успешную реализацию столь масштабных задач.

Ранее в этот день Путин прибыл в Королев для осмотра производственных объектов предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и встречи с их руководителями. После совещания президент осмотрит сборочный цех и центр наземных испытаний. Кроме того, главе государства представят изделия класса «воздух – поверхность», планирующие боеприпасы, ракеты «воздух – воздух» большой дальности и линейку авиабомб.

До этого, 15 мая, президент РФ провел первое после формирования нового правительства совещание по развитию ОПК. Тогда он призвал обеспечить потребности Вооруженных сил (ВС) РФ при проведении спецоперации, предупредил, что оборонные предприятия должны быть готовы в любой момент перейти на выпуск гражданской продукции, и потребовал не допускать перекосов в российской экономике в сторону обороны.