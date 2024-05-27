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Военное обозрение

«Новый вариант пулемёта третьего поколения»: представлена модель FN Minimi Mk3 с комбинированием оптики

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Источник изображения: topwar.ru

Бельгийская оружейная компания FN Herstal известна, в частности, благодаря разработанному ей пулемету FN Minimi Mk3, который считается популярным изделием в своем ряду благодаря высокой эффективности и надежности.

В 7,62-мм FN Minimi Mk3, ручном пулемете третьего поколения, сочетаются мощность и легкость, предлагая при этом значительные улучшения в эргономике и мобильности

- заявляют в компании.

На днях была представлена новая модификация этой модели. Она оснащена крышкой подачи с удлиненной верхней планкой, имеющей 23 паза. Эта жесткая цельная направляющая теперь позволяет устанавливать без труда сразу две оптические системы в один ряд, предоставляя стрелкам более гибкие варианты оборудования пулемета. Например, теперь они могут комбинировать средства дневной оптики без увеличения дистанции обзора с кратным прицелом или устанавливать дневную оптику совместно с прибором ночного видения.

Источник изображения: topwar.ru

Пулемет получил вместо стандартного регулируемого прицела нерегулируемый откидной задний визир, который дополняется фиксатором, удерживающим крышку открытой во время заряжания или обслуживания пулемета. Эта функция позволяет компенсировать вес оптики, обеспечивая безопасное и эффективное обращение.

Новую модель планируется представить широкой публике на выставке Eurosatory, которая пройдет с 17 по 21 июня 2024 года в Париже.

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Страны
Бельгия
Компании
FN Herstal
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