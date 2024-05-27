«Значительно повысит живучесть истребителя Super Sukhoi»: Индия создаёт собственный комплекс РЭБ для улучшенного Су-30МКИ

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В феврале 2019 года ВВС Индии нанесли авиаудар по Балакоту, расположенном в спорном регионе Кашмир. Как заявлялось командованием, здесь находился лагерь подготовки террористов, ставший целью атаки. В ходе воздушных схваток, разгоревшихся с пакистанской авиацией, был сбит истребитель МиГ-21 ВВС Индии, в то время как авиаудар в целом, наносимый дюжиной Mirage 2000, не вызвал для противника никакого ущерба, по данным ряда западных обозревателей.

Как указывается на ресурсе IDRW, после этого последовал «разбор полетов»:

Данная операция стала поворотным моментом в оборонной стратегии Индии. Она выявила серьезные пробелы в возможностях РЭБ: проблемы с радиолокационными помехами, перехватом связи и средствами радиоэлектронного противодействия.

Как сообщается, в целях ликвидации технического отставания в области РЭБ организация DRDO [примерный аналог «Ростеха»] через принадлежащий ей Центр бортовых систем (CASDIC) ведёт активный поиск частного промышленного партнера для разработки собственного комплекса радиоэлектронного противодействия в рамках модернизации Су-30МКИ.

Истребитель Су-30МКИ является основой ВВС Индии. Отечественный комплекс РЭБ представляет собой важнейший компонент усилий по модернизации парка этих самолетов до уровня Super Sukhoi

- говорится на ресурсе.

Отмечается, что на проектирование и разработку национальной системы РЭБ для Super Sukhoi отводится всего 32 месяца. Спустя еще 15-20 мес. продукт должен быть уже готов.

Усовершенствованная система РЭБ оснастит истребитель сложными средствами радиоэлектронного противодействия, значительно повысив его живучесть в оспариваемом воздушном пространстве и позволив ему эффективно поддерживать превосходство в воздухе в регионе

- указывается в национальной прессе.

Потенциальным лидером в деле создания собственного комплекса РЭБ является концерн Hindustan Aeronautics Limited благодаря его обширному опыту работы с платформой Су-30МКИ.