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Интерфакс-АВН

Генсек НАТО заявил о готовности альянса задействовать пятую статью о коллективной обороне в случае кибератаки

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: AP Photo/ Virginia Mayo

Лондон. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс может применить пятую статью о коллективной обороне в случае кибератаки на одну из стран блока.

"Если они (кибератаки - ИФ) будут масштабными, тогда мы можем задействовать пятую статью и ответить в киберпространстве, а также в других областях, чтобы защитить союзников по НАТО", - сказал Столтенберг в интервью британскому журналу The Economist.

При этом издание отмечает, что таким образом Столтенберг "хотел предупредить Россию".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
NATO
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