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ТАСС

Госдеп не уточняет, снимут ли США запрет на удары Киева по РФ американским оружием

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Запуск американской баллистической ракеты ATACMS
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS.
Источник изображения: © AP Photo / U.S. Army/John Hamilton

Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен считает, что Украина якобы "весьма эффективно применяет собственные вооружения, атакуя цели внутри России"

ВАШИНГТОН, 24 мая. /ТАСС/. Американская администрация отказывается уточнить, планирует ли она снять запрет на удары со стороны Украины в глубине территории России с применением поставленных Соединенными Штатами вооружений.

"Я не буду это комментировать", - заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. Он также утверждал, что Украина якобы "весьма эффективно применяет собственные вооружения, атакуя цели внутри России". "Но дальнейшие комментарии я давать не буду", - повторил О'Брайен. Он выступил на специальном онлайн-брифинге для журналистов, посвященном предстоящей поездке госсекретаря Энтони Блинкена в Европу.

Как сообщила 23 мая газета The New York Times, Блинкен после недавнего визита в Киев хочет предложить президенту США Джо Байдену снять запрет на нанесение Украиной ударов американскими вооружениями по российской территории. По сведениям газеты, сейчас в вашингтонской администрации идут "активные дебаты" по этому вопросу.

Как отметил 24 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров, такое применение американских вооружений по факту уже имеет место. Москва исходит из того, что "американское и другое западное оружие наносит удары по целям на территории России, прежде всего - по гражданской инфраструктуре и по жилым кварталам", подчеркнул глава МИД. 

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Лавров Сергей
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