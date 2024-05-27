Эксперт: РФ может разместить ЯО у границы с Украиной в случае ударов оружием США

Такой поворот событий был бы шагом к "эскалации конфликта со стороны Запада, которая в итоге может стать неконтролируемой", считает австрийский политолог Герхард Манготт

БЕРЛИН, 24 мая. /ТАСС/. Россия может переместить тактическое ядерное оружие к границе с Украиной, в случае если Киев начнет наносить удары по ее территории американским оружием. Такое мнение в беседе с новостным порталом Focus-online выразил австрийский политолог и эксперт в области Восточной Европы и России Герхард Манготт.

По его мнению, если США разрешат Украине использовать свое оружие для нанесения ударов по территории России, Москва может "в худшем случае отреагировать на это перемещением тактического ядерного оружия к границе с Украиной". По оценке ученого, такой поворот событий был бы шагом к "эскалации конфликта со стороны Запада, которая в итоге может стать неконтролируемой".

23 мая газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что госсекретарь США Энтони Блинкен после недавнего визита в Киев хочет предложить президенту Джо Байдену снять запрет на нанесение Украиной ударов американскими вооружениями по российской территории. По данным издания, сейчас в администрации США идут "активные дебаты" по поводу снятия ограничений на нанесение украинцами ударов по местам запуска российских ракет, находящимся у границы с Украиной, поскольку подобное расположение вооружений способствовало недавним успехам ВС РФ в наступлении под Харьковом. По информации газеты, речь идет только о снятии ограничений на удары по военным объектам, в то время как запрет на использование американского оружия при атаках на российские нефтеперерабатывающие заводы и другую инфраструктуру будет сохраняться.