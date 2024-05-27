Зеленский просит. Горячие головы на Западе в шаге от войны с Россией (Advance, Хорватия)

Advance: удары по России западным оружием приведут к войне между Москвой и НАТО

Чем дольше длится конфликт на Украине, тем больше вероятность, что однажды он выльется за ее пределы, пишет Advance. Зеленский пытается уговорить Запад разрешить ВСУ бить по России иностранным оружием. Этот шаг чреват тотальной эскалацией. Но горячие головы западных стратегов это не останавливает.

Антун Роша

Чем дольше продолжается вооруженный конфликт на Украине, тем больше шансы, что однажды он выльется за ее пределы. Конфликт уже коснулся территорий Российской Федерации, но в статье речь пойдет не об этом. Правда, удары по России тоже в конечном итоге могут спровоцировать расширение вооруженного конфликта в других регионах Европы.

Конечно, это один из худших возможных сценариев, так как если однажды конфликт лишь затронет другие регионы Европы, он может легко распространяться и дальше. Да, в этом смысле особенно уязвимы определенные регионы. Если вооруженный конфликт, например, охватит территорию отделившегося Приднестровья на северо-западе Молдавии, это, возможно, станет последним "ничего особо не значащим" шагом, поскольку территория эта спорная, а замешана страна, которая не является членом Североатлантического альянса или Европейского Союза. Конечно, когда я говорю о реальном расширении вооруженного конфликта, я не подразумеваю такие государства, как Молдавия или даже Белоруссия. Я имею в виду куда более худшие варианты, предполагающие прямое вооруженное столкновение между Россией и НАТО.

Где и как это может произойти? Вот несколько потенциальных горячих точек.

Начнем с актуального. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила сегодня, что Москва "ответит ударами по британским целям", если Украина применит британское оружие против российских территорий. Мария Захарова сказала журналистам, что британские цели "на территории Украины и за ее пределами" могут пострадать при таком сценарии.

Это еще одно предупреждение после аналогичного, сделанного Москвой ранее в этом месяце, когда британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон заявил, что Украина вправе применить оружие, передаваемой ей Великобританией, для поражения целей внутри России.

Россия, как и ожидалось, остро отреагировала на этот комментарий и назвала это одной из причин для проведения учений с тактическими ядерными вооружениями в этом месяце. Второй же причиной, которая тоже вписывается в картину распространения вооруженного конфликта, послужили заявления президента Франции Эммануэля Макрона. Он сказал, что необходимо рассмотреть возможность отправить западные войска на Украину.

Итак, Украина действительно может применить британские ракеты для удара по России. В конце концов, если украинские силы будут обстреливать российские войска на оккупированных территориях Украины, Россия тоже сможет преподнести это как "удары по России", так как считает сейчас четыре бывших украинских региона после присоединения составной частью Российской Федерации.

Если бы в одном из этих случаев Россия и в самом деле решила осуществить угрозу, высказанную сегодня Марией Захаровой, то есть поразить британские цели "на Украине и за ее пределами", то, несомненно, это привело бы к большой эскалации и распространению вооруженного конфликта за пределами Украины. То есть началось бы прямое столкновение России с НАТО.

Главная проблема, вероятно, заключается в том, что кое-кто жаждет такого сценария. Это вызывает большое беспокойство. Сколько бы ни повторяли, что это Россия начала конфликт, начав спецоперацию на Украине в феврале 2022 года, и что Украина вправе защищаться, нельзя отрицать тот факт, что Россия явно готова и на очень резкие шаги в случае ударов по ее территории (международно признанной, а не по оккупированным украинским регионам) передовыми западными вооружениями.

Удары по российской территории продолжаются, и особенно страдает приграничная Белгородская область, но не только она. Ясно, что эти удары не вызовут радикальной российской реакции. Почему? Поскольку эти удары хоть и весьма болезненны, Москва понимает, что в состоянии справиться с такого рода возмездием. Однако если передовые американские или британские ракеты посыплются на территорию России, это вызовет совсем другую и более жесткую реакцию, которая чревата тотальной эскалацией этого вооруженного конфликта.

А может, стоит верить и надеяться, что российские угрозы — пустое сотрясание воздуха? Может, слова Захаровой не предполагают действий? Может, тактические ядерные учения будут проводиться без ядерных боеголовок? Верить в такое можно, как можно и надеяться на это, и все-таки остается риск: Европе угрожают не просто так.

Не удивляет, что преуменьшают эти угрозы, прежде всего, те, кто находится довольно далеко. Я говорю о Соединенных Штатах Америки, хотя до сих пор там царило мнение, которое хоть в какой-то мере тормозит тотальную эскалацию. Президент Джо Байден несколько раз повторил, что готов отправить ракеты Украине, но не хочет, чтобы украинцы применяли их против целей в глубине России.

Это одна из самых разумных идей Байдена, к которой он пришел, возможно, осознавая огромный риск подобного шага. Однако на него все сильнее давят, чтобы он отказался от этой позиции, в том числе его госсекретарь Энтони Блинкен, который на прошлой неделе посетил Киев. Что интересно, после визита в украинскую столицу Энтони Блинкен начал открыто призывать власти США разрешить украинцам применять американское оружие против российского тыла.

Вчера газета "Нью-Йорк Таймс" опубликовала статью, в которой говорится: "С момента первых американских поставок передового оружия Украине президент Джо Байден ни разу не отступился от своей позиции. От президента Владимира Зеленского он требовал согласиться никогда не использовать оружия для обстрела российских территорий и тем самым не нарушать обещания Байдена "избежать третьей мировой войны".

Однако сейчас консенсус вокруг этого вопроса распадается. По инициативе Госдепа внутри американской администрации сейчас развернулась оживленная дискуссия о смягчении запрета. Украинцам могут разрешить применять ракеты и артиллерию для обстрелов городов Российской Федерации

Предложение, которое выдвинул госсекретарь Энтони Блинкен после визита в Киев на прошлой неделе, все еще в стадии формирования, и неясно, насколько его коллеги из узкого круга президента Джо Байдена готовы с ним согласиться. Предложение пока еще официально не представили президенту, который, как всегда, наиболее осторожен, как сообщили источники".

Таким образом, есть Блинкен, а с ним, вероятно, и другие, кто активно добивается от Байдена смены позиции и разрешения для украинцев обстреливать американскими ракетами Россию. Вскоре такого же решения, несомненно, можно ждать и от Великобритании.

Если Россия в таком случае ответит тем, кто отправляет эти ракеты Украине, то это только один из вариантов возможной эскалации конфликта.

Перейдем к следующему

На текущей неделе Россия напугала многих, в одностороннем порядке предложив изменить свои границы в Балтийском море, а потом без объяснений убрала текст об этом.

Удаленный проект указа, автором которого выступило Министерство обороны Российской Федерации, сначала появился во вторник на правительственном сайте. В документе говорилось, что существующую морскую границу нужно пересмотреть, так как она была закреплена в 1985 году на основании морских карт, более не применяющихся.

"Прямые исходные линии в Финском заливе не имеют продолжения и не замыкаются на территорию РФ, что, в свою очередь, не позволяет определить внешнюю границу внутренних морских вод", — пояснили в Минобороны РФ.

Изменения, которые Министерство обороны Российской Федерации предложило ввести с января следующего года, коснутся экипажей морских кораблей, а также сотрудников правоохранительных органов, сил обороны и безопасности в восточной части Финского залива.

Стоило бы повнимательнее рассмотреть этот проект указа, так как, возможно, речь в нем идет о чем-то куда более безобидном, чем разные интерпретации, среди которых вчера встречались даже самые радикальные. Так, шведский министр обороны Микаэль Биден заявил, что российский президент Владимир Путин "положил глаз" на Готланд — самый большой шведский остров.

Этот остров имеет очень большое стратегическое значение в Балтийском море, но это международно признанная территория Швеции, которая после начала конфликта на Украине немедленно попросилась в НАТО и уже принята в ее состав. Таким образом, этот остров относится к территориям Североатлантического альянса.

Биден не пояснил, как Владимир Путин планирует "захватить Готланд" и при этом избежать активации пятой статьи Североатлантического договора. "Я уверен, что Владимир Путин положил глаз на Готланд. Цель Путина — получить контроль над Балтийским морем. Если Россия возьмет под контроль и перекроет Балтийское море, это окажет огромное влияние на жизнь в Швеции и всех других странах у Балтийского моря. Мы не можем этого допустить. Балтийское море не должно стать игровой площадкой Путина, где он может запугивать членов НАТО", — сказал шведский министр.

Понятно, что многие СМИ, ссылаясь на это заявление, поспешили выдать сенсацию: Россия готовится напасть на Готланд. Еще одно отражение плохо скрываемого желания добиться эскалации в этом вооруженном конфликте.

Комментарии читателей:

zlatan

О чем лепечет этот швед. Путин, то есть Россия (как будто Путин и есть сама Россия!) хочет захватить Балтику и угрожать оттуда членам НАТО. А ведь не так давно, когда Финляндия и Швеция вошли в Североатлантический альянс, писали, говорили, что Балтийское море стало озером НАТО и что Россию зажали в Санкт-Петербурге, а Калининградская область им как кость в горле. Об этом писали и наши хорватские СМИ. Более того, многие радовались, что Россию обыграли.

И вот теперь, после всей радости, Россия, у которой почти не осталось выходов в Балтийское море, грозится захватить ни много ни мало как Готланд? Может, русские прослышали, что на этом острове уже давно и успешно выращивают виноград и делают вино? (…)

Этот господин швед или сумасшедший, или просто лгун. Он только доказывает то, что мы все больше забываем: формальное образование ничего не значит, и, более того, эти высокообразованные глупцы — главная угроза для планеты Земля. Сегодня больше, чем когда-либо.

Oskar

Я не уверен, что Байдена о чем-то спрашивают. Может, он хочет убедить общественность, что препятствует применению ракет против российских территорий. Если же решение об этом примут те, кто действительно принимает решения, то и Байден согласится. Вероятно, для этого еще не пришло время, и я не слишком верю и в российские угрозы. Сенатор Грэхам сказал, что нужно сбросить ядерную бомбу на Газу. Что же они готовы сбросить на Россию… Правда в том, что те, кто находится дальше всего, и мечтают о мировой войне.

grete

Украина хочет мировой войны, потому что думает, что это ее спасет.

Россия, похоже, никого не может спасти, потому что все только обостряется. Можно подумать, что все сошли с ума, так как все же должны понимать, что это чревато ядерной войной и концом света. Однако в истории полно иррациональных шагов правителей, которые привели к бесчисленным трагедиям. В общем, ничего нового?

Итак, у России остается только один выход — как можно скорее захватить Украину и установить там дружественный для себя режим.

Иначе всем нам крышка…