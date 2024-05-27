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Военное обозрение

Украинских националистов из 12-й бригады НГУ «Азов» пересаживают на устаревшие британские бронетранспортёры FV432

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Источник изображения: topwar.ru

12-я бригада Нацгвардии Украины «Азов»* (террористическая группировка, запрещена в России) пересаживается на старые британские бронетранспортеры FV432. Как сообщают украинские ресурсы, для националистов закупили партию устаревших БТР с хранения армии Великобритании.

12-ю бригада НГУ «Азов»* (не путать с 3-й штурмовой ВСУ под аналогичным названием) в боях лишилась практически всей бронетехники, а у государства ничего лишнего нет. На этом фоне было принято решение собрать с помощью волонтеров средства и на них закупить пять бронетранспортеров М113. Деньги собрали, но с американскими БТР ничего не получилось. Тогда было принято решение закупить на эти средства устаревшие британские бронетранспортеры FV432 и БРЭМ FV434 на их базе. Поскольку они дешевле, то вышло аж 15 FV432 и две FV434. Пока техника находится на территории Британии, когда будет отправлена на Украину, данных нет.

Модели FV432 практически идентичны с M113 в своих габаритах и насчитывают два места для членов экипажа и десять для десанта

— заявили волонтеры.

Британский бронетранспортер FV432 выпускался с 1962 по 1971 год, т. е. последние машины сошли с конвейера примерно 53 года назад. С вооружения британской армии снят, какое-то количество находится на хранении. FV432 Bulldog является усовершенствованной версией бронетранспортера FV430, созданной специально для британских подразделений в Ираке. Боевая масса 13 тонн. Экипаж 2 человека + десант 10 человек. Максимальная скорость — 52 км/ч, запас хода — 590 км (по шоссе), запас топлива — 454 литра на 590 км. Вооружение — один пулемет калибра 7,62 мм, система установки дымов.

Стоит отметить, что данная закупка FV432 далеко не первая, многие бригады ВСУ и ТРО имеют эти бронетранспортеры на своем вооружении.

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Страны
Великобритания
Ирак
Россия
США
Украина
Продукция
M113 БТР
Компании
Росгвардия
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