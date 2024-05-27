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ТАСС

СМИ: США потратят часть нового пакета помощи Киеву на развитие ВПК в Восточной Европе

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Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США.
Источник изображения: © AP Photo / Alex Brandon

В качестве потенциальных реципиентов американской помощи рассматриваются Болгария, Румыния и Черногория

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. /ТАСС/. США намерены потратить часть нового пакета помощи Украине объемом $2 млрд не на непосредственную закупку вооружений для Киева, а на развитие военно-промышленного комплекса (ВПК) стран Восточной Европы для наращивания темпов производства оружия в интересах Украины. Об этом сообщил портал Defense One со ссылкой на источники в Госдепартаменте США.

По словам собеседников портала, пожелавших сохранить анонимность, основные средства из объявленного 15 мая дополнительного пакета помощи Украине пойдут на закупку оружия для Киева, однако его существенная часть будет потрачена иным способом. Среди возможных вариантов - инвестиции в развитие возможностей оборонных предприятий восточноевропейских стран, которые уже поставляют оружие для Украины. При этом часть произведенной ими продукции должна быть передана украинской армии бесплатно. В качестве потенциальных реципиентов американской помощи рассматриваются Болгария, Румыния и Черногория.

Остальная часть средств может быть потрачена на "стратегическое ослабление РФ" путем сокращения доходов России от экспорта продукции российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Для этого предполагается предоставить покупателям российского оружия более выгодные условия кредитования, чтобы убедить их отказаться от сделок с Москвой в пользу американских производителей. Кроме того, партнерам РФ может быть предложено передать Киеву имеющуюся у них технику российского или советского производства взамен на поставки аналогов из США, добавил другой источник Defense One в Госдепартаменте, отметив, что указанные планы еще находятся на стадии проработки.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в ходе своего визита в Киев 15 мая заявил, что США выделят Украине дополнительно $2 млрд военного финансирования через новый фонд оборонной промышленности. В свою очередь российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Украине и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя. 

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Россия
Румыния
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Компании
ОПК АО
Разное
Кредитование
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