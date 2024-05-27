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ИноСМИ

"Пожарные меры" Запада не помогли: сегодня Путин силен как никогда (Asia Times, Гонконг)

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Инаугурация президента РФ Владимира Путина
Инаугурация президента РФ Владимира Путина.
Источник изображения: © РИА Новости Сергей Бобылев

AT: сегодня сила Владимира Путина достигла максимума за последние два года

Сегодня Владимир Путин силен как никогда, пишет AT. Российские силы продвигаются на фронте. Неустанные "пожарные меры", которые предпринимал Запад, так ничем особо Украине и не помогли. С каждым днем поражение ВСУ становится все более очевидным.

Штефан Вольф (Stefan Wolff)

Складывается ощущение, что Владимир Путин силен как никогда с тех пор, как Россия ввела войска на территорию Украиныв феврале 2022 года.

На поле боя российские войска активно продвигаются вперед и только за последние две недели захватили целый ряд населенных пунктов. Множество других моментов свидетельствует о растущей мощи России и предполагают будущее, в котором поражение Украины и Запада становится все более реалистичным.

На внутреннем фронте Путин в прошлом году подавил мятеж своего бывшего союзника Евгения Пригожина, впоследствии погибшего в авиакатастрофе. Его единственный оставшийся серьезный противник Алексей Навальный скончался в исправительной колонии на Крайнем Севере России в начале этого года.

Переизбравшись на очередной срок на посту президента России, Путин укрепил союзы с Ираном и Северной Кореей, которые снабжают Москву насущно необходимой военной техникой (никаких подтверждений таким заявлениям ни разу не были представлены даже на Украине – в местах боестолкновений. – Прим. ИноСМИ).

Быть может, это не лучшая компания для страны, мнящей себя сверхдержавой, но это сотрудничество смазывает отлаженную российскую военную машину. Какой контраст с Украиной, у которой последние полгода из-за перебоев с западной помощью лишь копятся проблемы!

В то же время президент Китая Си Цзиньпин заверил Путина в неизменной поддержке в ходе его нашумевшего государственного визита 16–17 мая 2024 года.

Установившаяся связь между Москвой и Пекином (а также между Си Цзиньпином и Путиным лично) кажется прочнее отношений Киева с западными столицами. Внутри ЕС Словакия и Венгрия не раз заявляли о несогласии с дальнейшей поддержкой Украины.

Начавшееся 10 мая 2024 года наступление в Харьковской области позволило Москве захватить несколько населенных пунктов и продвинуться примерно на 10 километров вглубь Украины.

Более 10 000 человек вынужденно покинули дома из-за постоянных российских бомбардировок и вылазок пехоты, что усугубило нажим на гуманитарные службы в районе, которые и так еле справляются. В частности, в одном лишь Харькове уже проживает 200 000 перемещенных лиц.

Успехи России под Харьковом развили территориальные завоевания в других частях тысячекилометрового фронта за последние несколько месяцев. Хотя Москва и не переписала начисто правила украинского конфликта, похоже, что ее наземные операции получили значительный импульс, а Киев еле сдерживает российские войска.

Российский натиск этого года практически свел на нет успехи Украины, достигнутые с таким трудом в ходе прошлогоднего контрнаступления. Хотя после Артемовска (Бахмута) Россия за целый год взяла лишь один крупный населенный пункт — Авдеевку, за последние месяцы она захватила около 500 квадратных километров украинской территории.

Кремль продолжает давить, а Украина по-прежнему страдает от нехватки оружия и боеприпасов — даже при том, что американские вооружения снова начали поступать на передовую.

Дальнейшая поддержка Украины со стороны Запада гораздо менее очевидна, чем казалось год назад.

Следовательно, гарантии стойкой поддержки занимают важное место в повестке дня союзников Киева, особенно в предддверии предстоящих президентских выборов и выборов в Конгресс США, на которых Трамп и его сторонники ратуют за прекращение помощи Украине.

Президент Джо Байден на данный момент непоколебим в своей поддержке Киева, но далеко не факт, что он выиграет второй срок в ноябре этого года.

Запад колеблется

Евросоюзу удалось договориться об использовании прибылей от замороженных российских активов для поддержки Украины. Однако страны “Семерки” никак не найдут общего языка насчет дальнейшей судьбы замороженных на Западе российских средств.

На самом деле, кажущаяся сила России — как минимум отчасти слабость Украины и Запада. Россия уже более двух лет безжалостно наносит удары по целям на территории Украины, Киев же ограничен не только типами оружия и боеприпасов, которые поставляет Запад, но и установленными им рамками — например, где именно можно использовать то или иное оружие.

Ситуация может начать выправляться, поскольку приток оружия на Украину расширился, и Киев все чаще решает сам, где и как его использовать.

Кремль без колебаний бросил на фронт заключенных и мобилизовал для своей кампании молодежь (и опять голословные утверждения: мобилизованная молодежь не служит в зоне СВО, там только контрактники. – Прим. ИноСМИ). Он бесцеремонно жертвовал жизнями бойцов, чтобы сдержать контрнаступление ВСУ в прошлом году или добиться собственных территориальных завоеваний уже в этом.

Украина же обновила свои мобилизационные законы лишь в апреле, снизив призывной возраст с 27 до 25 лет. Однако свежие, хорошо обученные и оснащенные войска еще не принесли ВСУ успехов на поле боя.

Путин сам принимает решения, и полномочия его режима почти не ограничены. Благодаря внутренним ресурсам и помощи союзников он смог оправиться от стратегических ошибок и тактических огрехов.

Так называемая “стратегия” Запада в действительности — лишь лучший из возможных компромиссов между 32 членами НАТО и 27 членами ЕС, которые подчас тянут в разных направлениях. Неустанные “пожарные меры” смогли лишь предотвратить поражение Украины. Но они не проложили путь к победе и не приблизят ее.

Однако сила российского лидера скорее относительна, чем абсолютна, и представляет собой для Украины и Запада одновременно угрозу и возможности.

Дальнейшее замешательство Запада создаст впечатление, что Путин еще сильнее, чем кажется. Это будет лить воду на мельницу российской пропаганды, которая утверждает, что выиграть Украине и Западу не под силу. Однако если западные союзники Киева, наконец, проявят волю и предоставят все необходимые Киеву ресурсы, расстановка сил все еще может решительно сместиться в пользу Украины.

Штефан Вольф — профессор международной безопасности Бирмингемского университета

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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