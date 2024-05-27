Премьер Венгрии: Переговоры между РФ и США могут определить существование всего мира на десятки лет

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность, что возможные переговоры между Россией и США определят существование всего мира как минимум на следующие три десятилетия.

По мнению Орбана, проведение переговоров между Москвой и Вашингтоном необходимо для урегулирования украинского кризиса и для безопасности во всей Европе. Для завершения вооруженного конфликта необходимо наличие контактов между украинским и российским руководством.

Глава венгерского правительства уверен, что за переговорами между Москвой и Киевом последуют настоящие переговоры между РФ и США, которые будут напрямую касаться не просто России и Украины, а всей системы европейской безопасности. Результаты этих переговоров могут определить существование Европы на ближайшие 20–30 лет.

При этом Орбан уверен, что вооруженный конфликт на Украине - это не просто противостояние двух стран, поскольку за Киевом стоит весь Запад, воюющий с Россией на украинской территории.

Ранее венгерский премьер отметил, что заявления некоторых западных политиков свидетельствуют о том, что Европа готовится к началу прямого противостояния с Россией. Исходя из этого, Будапешт намерен провести переоценку своей роли в НАТО, поскольку не желает участвовать в возможной военной миссии альянса на Украине и вступления в прямое противостояние с Россией. По словам Орбана, в настоящее время в Брюсселе идет обсуждение, в ходе которого рассматривается вопрос возможного прямого участия НАТО в украинском кризисе.