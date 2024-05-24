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ТАСС

Зампостпреда РФ при ОБСЕ заявил, что у Запада нет способного переломить ход СВО оружия

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Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене.
Источник изображения: © Фото : OSCE/Mikhail Evstafiev

Принятые решения о направлении новых партий уже апробированных на поле боя вооружений приведут лишь к затягиванию вооруженного противостояния, считает Максим Буякевич

ВЕНА, 23 мая. /ТАСС/. Страны Запада не обладают оружием, которое помогло бы Украине серьезно изменить ситуацию "на земле". Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Максим Буякевич.

"У спонсоров Киева нет для него оружия, которое было бы способно кардинально переломить ситуацию "на земле". Принятые решения о направлении новых партий уже апробированных на поле боя вооружений приведут лишь к затягиванию вооруженного противостояния, новым жертвам и разрушениям", - сказал дипломат на заседании постоянного совета организации.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин пообещал, что американское оружие и военная техника будут идти на Украину стабильным потоком "неделя за неделей".

В конце апреля американский президент Джо Байден подписал утвержденный Конгрессом США пакет законопроектов о возобновлении поставок оружия Украине, Израилю и Тайваню. Объем пакета составил $95 млрд. Он включает $61 млрд для Киева. Сразу после подписания главой государства этих законопроектов Пентагон объявил, что направляет Украине вооружения и технику на $1 млрд. Затем Вашингтон выделил Киеву следующую партию вооружений на сумму $400 млн.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений не изменят ситуацию на фронте, а ведут лишь к затягиванию конфликта. 

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